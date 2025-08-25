La compañía Norwegian se lleva todos los aplausos con este homenaje Félix Rodríguez de la Fuente

La aerolínea Norwegian, especializada en vuelos económicos a Noruega, Escandinavia y Europa, se ha hecho viral al difundirse la imagen que lleva serigrafiada uno de sus aviones en el timón de cola.

"Visto en el aeropuerto de Helsinki (Finlandia) hoy", ha escrito la cuenta de X @YofuiaEGB, que ha sido la que ha publicado la instantánea. En la foto se puede ver como el avión luce una imagen junto al nombre del naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuente, pionero y referente mundial.

Rápidamente ha comenzado a acumular visualizaciones superando el medio millón en poco más de un día. Además, también ha obtenido más de 20.000 me gusta y 3.000 compartidos.

Esta no es la primera vez que se viraliza este avión desde que la aerolínea noruega decidiera homenajear a finales de 2018. Durante estos años la aeronave ha sido fotografiada en diferentes aeropuertos.

Tal y como informó en una noticia de diciembre de 2018 la página Aviación Digital, la foto elegida por la compañía fue tomada en 1978 en Canadá durante el rodaje de la serie documental El hombre y la Tierra.

En ese momento Rodríguez de la Fuente fue la persona número 114 en ser homenajeada por la compañía desde que comenzara en 2002 con este bonito proyecto de recordar a figuras históricas de los campos de la historias, las artes y la ciencia.

Entre las figuras españolas que aparecen en la cola de los aviones de Norwegian se encuentran Cristóbal Colón, Clara Campoamor, Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes o Benito Pérez Galdós.