Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La confesión de la actriz María Barranco que hace estallar las risas: "Aún sigo viviendo de las rentas"
en directo
Treinta españoles se encuentran en las embarcaciones de la Flotilla interceptada por Israel
Virales

Virales

La confesión de la actriz María Barranco que hace estallar las risas: "Aún sigo viviendo de las rentas"

"Cuando Pedro me llamó dije: Me ha tocado la lotería".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
María BarrancoGETTY

Hay directores de cine que marcan carreras y luego está el mítico y consolidado Pedro Almodóvar, posiblemente el director español con el que la mayoría de las actrices y actores de nuestro país sueñan con trabajar.

Un ejemplo de esto es una de sus películas más célebres, Mujeres al borde de un ataque de nervios, la joya de Pedro Almodóvar que convirtió a María Barranco en una de las actrices más reconocidas del cine español. 

Treinta y cinco años después, la intérprete ha confesado entre risas durante una entrevista en el programa 'Late Xou con Marc Giró' que aquel personaje no solo le cambió la vida… sino que todavía le sigue pagando las facturas.

“Cuando Pedro me llamó dije: Me ha tocado la lotería. Pero es que, 35 años después, aún sigo viviendo de las rentas", ha comentado la actriz, arrancando carcajadas del público y recordando la magnitud del fenómeno que fue aquella película.

Estrenada en 1988, Mujeres al borde de un ataque de nervios no solo arrasó en taquilla, sino que puso a Almodóvar en el mapa internacional y convirtió a Barranco en todo un icono del cine español. Su papel como la ingenua Candela, con aquel inolvidable monólogo sobre su novio terrorista, es aún hoy material de culto y se estudia en escuelas de cine.

Tanto los espectadores del programa como los usuarios de redes sociales han aplaudido tanto la sinceridad de la actriz como su capacidad de reírse de sí misma. Además, muchos han apuntado que no es la única intérprete que sigue recibiendo cariño (y trabajo) gracias a aquel universo almodovariano que revolucionó la forma de contar historias en España.

Unas cuantas décadas después del estreno, está claro que Mujeres al borde de un ataque de nervios no fue solo un título visionario: también una especie de pensión vitalicia para sus protagonistas.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Hasta la propia cadena (@La1_tve) se ha hecho eco del chascarrillo de la actriz, compartiendo a través de su cuenta de X la siguiente publicación junto a ese fragmento de la entrevista: "'Cuando Pedro me llamó dije 'me ha tocado la lotería' pero es que, 35 años después, aún sigo viviendo de las rentas'. María Barranco a propósito de Mujeres al borde de un ataque de nervios (que en realidad tiene ya primaveras)".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 