La confesión de la actriz María Barranco que hace estallar las risas: "Aún sigo viviendo de las rentas"

Hay directores de cine que marcan carreras y luego está el mítico y consolidado Pedro Almodóvar, posiblemente el director español con el que la mayoría de las actrices y actores de nuestro país sueñan con trabajar.

Un ejemplo de esto es una de sus películas más célebres, Mujeres al borde de un ataque de nervios, la joya de Pedro Almodóvar que convirtió a María Barranco en una de las actrices más reconocidas del cine español.

Treinta y cinco años después, la intérprete ha confesado entre risas durante una entrevista en el programa 'Late Xou con Marc Giró' que aquel personaje no solo le cambió la vida… sino que todavía le sigue pagando las facturas.

“Cuando Pedro me llamó dije: Me ha tocado la lotería. Pero es que, 35 años después, aún sigo viviendo de las rentas", ha comentado la actriz, arrancando carcajadas del público y recordando la magnitud del fenómeno que fue aquella película.

Estrenada en 1988, Mujeres al borde de un ataque de nervios no solo arrasó en taquilla, sino que puso a Almodóvar en el mapa internacional y convirtió a Barranco en todo un icono del cine español. Su papel como la ingenua Candela, con aquel inolvidable monólogo sobre su novio terrorista, es aún hoy material de culto y se estudia en escuelas de cine.

Tanto los espectadores del programa como los usuarios de redes sociales han aplaudido tanto la sinceridad de la actriz como su capacidad de reírse de sí misma. Además, muchos han apuntado que no es la única intérprete que sigue recibiendo cariño (y trabajo) gracias a aquel universo almodovariano que revolucionó la forma de contar historias en España.

Unas cuantas décadas después del estreno, está claro que Mujeres al borde de un ataque de nervios no fue solo un título visionario: también una especie de pensión vitalicia para sus protagonistas.

Hasta la propia cadena (@La1_tve) se ha hecho eco del chascarrillo de la actriz, compartiendo a través de su cuenta de X la siguiente publicación junto a ese fragmento de la entrevista: "'Cuando Pedro me llamó dije 'me ha tocado la lotería' pero es que, 35 años después, aún sigo viviendo de las rentas'. María Barranco a propósito de Mujeres al borde de un ataque de nervios (que en realidad tiene ya primaveras)".