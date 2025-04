La Guardia Civil avisa de los puntos a tener en cuenta para evitar caer en una estafa online

La Guardia Civil ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@guardiacivil) contando lo que le ha pasado a una víctima de estafa y dando algunos consejos a tener en cuenta para no caer en estas situaciones.

"Una vendedora ha perdido un teléfono valorado en 850 euros. Quería venderlo en una conocida plataforma de compra-venta. La compradora, sin embargo, le pidió que completase la transacción fuera de la plataforma", ha comenzado exponiendo el guardia.

"Para justificar el ingreso llega a este correo donde dice que nosotros estamos controlando la transacción. Bueno, más que nosotros, 'Guardian Civil'", ha señalado el experto, haciendo referencia a que los estafadores han escrito mal el nombre del cuerpo.

"Que, además, este correo procede de una cuenta que no es oficial, que es de un particular. Ella confía en este correo, envía el teléfono y no recibe ningún pago", ha esplicado el portavoz de la Benemérita

"No caigas en estas estafas. La Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción. Por otra parte, desconfía cuando el comprador o el vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago", ha apuntado el guardia civil.

"Revisa las faltas de ortografía. Y recuerda que una plataforma o una institución no te van a mandar un correo desde una cuenta particular", ha concluido el portavoz del cuerpo policial.