Acude a la comisaría para renovar su DNI, pero no puede por un motivo totalmente inesperado: la clave, en la foto

Situación kafkiana la que vivió Marcos, un chico al acudir a la comisaría para renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI). En los últimos días se ha hecho viral la queja de un usuario de X que vivió un episodio "de traca" al realizar uno de los trámites burocráticos más habituales.

"Vengo a renovar el DNI con una foto de hace seis meses y me dice el policía de turno que la foto es la misma que tengo en el DNI de hace años", empieza contando Marcos, que no dio crédito ante la respuesta del agente encargado de hacer la gestión.

"Que me parezco mucho, que tengo que sacarme otra foto", añade este chico, que en el mismo mensaje se pregunta de forma irónica "¿quizás se parece porque soy yo?". "De traca", acaba resumiendo.

"Me han hecho sacarme otra"

La publicación, que tiene más de 42.000 'me gusta' en X, ha dado lugar también a cientos de comentarios. Incluso otra chica le ha respondido asegurando que vivió una situación muy similar cuando se renovó el DNI aportando una foto prácticamente idéntica a la anterior.

"Simplemente no es la misma foto, que me parezco mucho, pues si, es lo que tiene, pero no es la misma, es con la que renové el pasaporte hace unos meses y quise aprovechar la foto", explica @marcosfar_ en X.

"Me han hecho sacarme otra", aclara este chico, respondiendo a un comentario en el que otro usuario le comentaba que la foto del DNI "se renueva por protocolo, por seguridad y por responsabilidad de estado".

Según la normativa, las personas de entre 5 y 30 años deben renovarse su Documento Nacional de Identidad cada cinco años. Además, con las fotos no hay vuelta de hoja: se exige que sea actual, para reflejar el aspecto que tiene la persona en ese momento.