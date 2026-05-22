Penélope Cruz desvela la preocupante noticia que recibió cuando rodaba 'La bola negra': "Creo que tienes un aneurisma cerebral"

Casi 20 minutos de ovación y magníficas críticas de la prensa internacional. Así han debutado Los Javis en Cannes con su película La bola negra.

Y todavía viviendo el sueño de su estreno en la ciudad francesa y de la fiesta posterior, esta mañana los directores, su protagonista, Guittarricadelafuente, y el resto del reparto han ofrecido una rueda de prensa en la que no han podido contener su alegría por lo vivido en la tarde de ayer.

Ha sido en esa rueda de prensa donde Penélope Cruz ha querido compartir un duro episodio que vivió durante el rodaje porque "da pistas de por qué cosas pasamos a veces en los rodajes".

Fue durante la grabación de la escena en la que baila sobre un tanque, en la que no sabía lo que iban a hacer los soldados que la acompañan. "Esas cosas me dan mucha vida. Pero cuando estábamos a punto de salir, me estaban poniendo la peluca y me llamó un doctor y me dijo: 'Una cosa, la prueba del otro día, creo que tienes un aneurisma cerebral", contaba emocionada la actriz.

"Pero, ¿esto es una broma?'. Y me dijo: 'No, creo que tienes un aneurisma, pero no estoy seguro. Tienes que volver el viernes'", relataba Cruz. Le preguntó al médico si podía hacer cardio, si podía cantar y bailar en el rodaje, y continuó entre lágrimas el rodaje porque decidió no decirles nada a los directores hasta el día siguiente.

Afortunadamente, todo quedó en un buen susto, pero la 'anécdota' ha dejado una huella imborrable en la de Alcobendas. "Para mí, ese momento... Sé que el día que de viejecita me muera será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en un tanque pensando que tenía un aneurisma", aseguraba ante la mirada de Los Javis.