Preguntan a Jesús Cintora si habrá moción de censura: primero pide ser "prudente" y después avisa de lo que podría ocurrir 

En los últimos días se está hablando de una posible moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez liderada por un PP que solo contaría con los votos de Vox. Por esta cuestión le han preguntado al periodista Jesús Cintora, que se ha colado en Directo al grano para analizar la actualidad.

El presentador de Malas Lenguas ha pasado por el programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró, y que precede al suyo en TVE. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a abrir un debate que parecía cerrado hasta hace unos días.

Si bien es cierto que las elecciones generales están fijadas para 2027, la continuidad de la legislatura podría ponerse en entredicho. "Todos están con esa prudencia de ver qué va a ocurrir", ha señalado Cintora.

"Van a venir hechos que desconocemos"

"Aquí se van a ir sucediendo los acontecimientos. Yo pienso que hay un factor muy importante que es el hecho de que una alternancia de gobierno podría suponer que gobernase la extrema derecha", ha añadido el presentador de Malas Lenguas.

"Imagínate lo que puede suponer que haya un gobierno del PP y Vox para un electorado como el del PNV o de Junts Per Catalunya", ha destacado el periodista, quien incide en que este escenario solo es aplicable "a día de hoy".

En este punto se ha detenido para poner el foco sobre la imputación de Zapatero: "Lo que vaya a ir ocurriendo con este proceso judicial sin duda puede determinar lo que pase. Y es prudente analizarlo así porque van a venir hechos que ahora mismo desconocemos".

No obstante, Cintora establece una diferenciación entre la moción de censura y el final de la legislatura. Para el periodista, la primera de ellas es menos probable, pues "de entrada, en el PP reconocen ellos mismos que no tienen los apoyos" necesarios para llevar a cabo este procedimiento.