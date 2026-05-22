Mazazo del Supremo a Vox y a Ayuso: rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión, que supone un mazazo tanto para Isabel Diaz Ayuso como para Santiago Abascal, después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de las partes.

Han intervenido los cinco solicitantes de la suspensión cautelar —el Gobierno regional Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia—, mientras que también ha tomado la palabra el Gobierno, que ha pedido no frenar una medida que divide a la sociedad española.

Según ha adelantado la Sala y recoge EFE, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban, en una decisión que aún no ha sido justificada de forma pública. Los argumentos se conocerán en los próximos días.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

Una encuesta de la empresa 40dB para El País y la Cadena SER al respecto de la regularización de medio millón de migrantes mostró la 'división de opiniones' en España. Mientras un mayoritario 37'6% se mostraba a favor, un 33% se oponía, con un 21'5% entre medias que lo calificaba como "regular".