EEUU se pone en lo peor con Irán y reclama a la OTAN "un plan B" por si no reabren Ormuz
"Estados Unidos podría hacerlo solo, pero...", dice Marco Rubio. Siempre hay un pero cuando de Irán y la OTAN se trata.
El acuerdo está cerca, más cerca, lo estamos tocando... pero vayamos preparando un plan b por si todo se tuerce. El constante flujo de mensajes de Donald Trump y su gabinete sobre las negociaciones con Irán nos ha llevado a escribir (o a analizar) casi todo. Pero ahora, Washington ha movido ficha con un por si acaso que ha terminado de descolocar a propios y extraños.
Ha sido Marco Rubio, el secretario de Estado y jefe de la diplomacia, el que se ha dirigido a la OTAN para recomendar o directamente reclamar, que vayan dando forma a "un plan b" por si Irán decide no reabrir el estrecho de Ormuz. Esa alternativa pasaría, como ha dejado caer, por una operación militar de mayor calado.
Para Rubio todo apunta a que Irán "no va a reabrirlo voluntariamente". "¿Qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? ¿Qué pasa si Irán decide que no va a abrirlo, que va a controlarlo y cobrar peajes por él [a los barcos que circulen por el Estrecho]? En ese punto habrá que hacer algo al respecto", ha afirmado a la prensa tras espetárselo al resto de aliados en el encuentro de ministros OTAN celebrada por Suecia este viernes, sabedor de recientes análisis sobre la capacidad de 'aguante' de Teherán.
Fiel discípulo de Donald Trump, Rubio ha jugado a eso tan habitual de decir sin decir. Y especialmente, a dejar la pelota en el tejado de los 31 aliados restantes OTAN, especialmente porque hay países que están "más profundamente afectados" por el cierre de Ormuz que EEUU.
Sobre la misión alternativa, considera con la habitual arrogancia de la Administración Trump, que "EEUU podría hacerlo solo. Pero hay países que han expresado interés en participar potencialmente en algo así si, de hecho, llegamos a ese punto. No necesitamos su ayuda, pero están dispuestos a hacerlo y creo que deberíamos aceptárselo si lo ofrecen", ha proseguido el responsable de la diplomacia estadounidense.
Rubio se ha detenido levemente a analizar alguna propuesta ya conocida, como la iniciativa conjunta de 'defensa' de Francia y Reino Unido. A su juicio, una idea pensada únicamente para el caso en que "se den las condiciones"; esto es, bajo un alto el fuego estable y sin peligro para ningún barco extranjero en la zona. Algo que hoy no ocurre.
Por ello, volviendo al peor escenario, "tenemos que tener un plan B por si alguien sigue disparando y sobre cómo se reabre el estrecho". "Lo planteé hoy, no sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir a ella", ha detallado, evitando esta vez los ya recurrentes ataques de la Casa Blanca al resto de la alianza atlántica y que llevan meses marcando la agenda internacional.