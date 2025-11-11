La joven tiradora Inés Ortega queda en el puesto 26 del Mundial, pero pone un tuit que es digno de una medalla de oro 

La joven tiradora española Inés Ortega logró este fin de semana el puesto 26 del Campeonato del Mundo de pistola y carabina que se ha celebrado en El Cairo. Concretamente la joven deportista almeriense lo hizo en la modalidad de pistola 10 metros aire.

La tiradora española, que a sus 19 años hacía sus debut en la categoría sénior, ha logrado una puntuación de 574-16x distribuidos en 95, 93, 97, 97, 96 y 96. Las medallas fueron para las chinas Yao Quianxun, Shing Ho Ching (de Hong Kong) y Quian Wei.

Sin embargo, Ortega ha logrado una medalla de oro en redes sociales al recibir el cariño de todo los usuarios de X con el mensaje que ha publicado tras este logro mundialista.

"Con 19 años en un mundial absoluto quedando la 26 del mundo tiene muchísima tela. Que soy la 26 del mundo cojones", ha publicado la joven para celebrar su puesto junto a una foto en la que se podían ver todos los resultados.

Su tuit rápidamente se ha hecho viral con más de 360.000 reproducciones y más de 8.000 me gusta. También ha recibido multitud de comentarios en los que felicitan a la joven deportista española y valoran su puesto conseguido.

"Enhorabuena. Muy poquita gente en el mundo tiene si quiera la opción de estar ahí entre los mas grandes del mundo en algo. A partir de ahora tienes mi apoyo y te mando toda la suerte del mundo. Que ilusión y que orgullo debes sentir, lo siento yo y te acabo de conocer!", le han escrito.

Ella ha contestado a varios tuiteros y ha festejado que "hay que celebrar el trabajo bien hecho". Como le han dicho muchos, no todo el mundo puede decir que es el número 26 del mundo en una disciplina, y más en una de élite como la suya.

La repercusión ha sido tan grande que hasta la propia Ortega ha tenido que decir que su tuit era para sus cuatro seguidores. "Pero gracias mi gente, ¡qué ilusión!", ha comentado la joven.

Desde el Comité Olímpico Español también han aprovechado para felicitar su posición y su rendimiento: "¡Ole, tú! Claro que sí. ¡Enhorabuena, Inés! Y a seguir así 🚀💪".