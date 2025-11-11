Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La joven tiradora Inés Ortega queda en el puesto 26 del Mundial, pero pone un tuit que es digno de una medalla de oro
Virales

Virales

La joven tiradora Inés Ortega queda en el puesto 26 del Mundial, pero pone un tuit que es digno de una medalla de oro 

Está arrasando. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit con el que se ha hecho viral la tiradora Inés Ortega.
El tuit de la tiradora Inés Ortega.Inés Ortega

La joven tiradora española Inés Ortega logró este fin de semana el puesto 26 del Campeonato del Mundo de pistola y carabina que se ha celebrado en El Cairo. Concretamente la joven deportista almeriense lo hizo en la modalidad de pistola  10 metros aire.

La tiradora española, que a sus 19 años hacía sus debut en la categoría sénior, ha logrado una puntuación de 574-16x distribuidos en 95, 93, 97, 97, 96 y 96. Las medallas fueron para las chinas Yao Quianxun, Shing Ho Ching (de Hong Kong) y Quian Wei. 

Sin embargo, Ortega ha logrado una medalla de oro en redes sociales al recibir el cariño de todo los usuarios de X con el mensaje que ha publicado tras este logro mundialista.

"Con 19 años en un mundial absoluto quedando la 26 del mundo tiene muchísima tela. Que soy la 26 del mundo cojones", ha publicado la joven para celebrar su puesto junto a una foto en la que se podían ver todos los resultados. 

Su tuit rápidamente se ha hecho viral con más de 360.000 reproducciones y más de 8.000 me gusta. También ha recibido multitud de comentarios en los que felicitan a la joven deportista española y valoran su puesto conseguido.

"Enhorabuena. Muy poquita gente en el mundo tiene si quiera la opción de estar ahí entre los mas grandes del mundo en algo. A partir de ahora tienes mi apoyo y te mando toda la suerte del mundo. Que ilusión y que orgullo debes sentir, lo siento yo y te acabo de conocer!", le han escrito.

Ella ha contestado a varios tuiteros y ha festejado que "hay que celebrar el trabajo bien hecho". Como le han dicho muchos, no todo el mundo puede decir que es el número 26 del mundo en una disciplina, y más en una de élite como la suya.

La repercusión ha sido tan grande que hasta la propia Ortega ha tenido que decir que su tuit era para sus cuatro seguidores. "Pero gracias mi gente, ¡qué ilusión!", ha comentado la joven.

Desde el Comité Olímpico Español también han aprovechado para felicitar su posición y su rendimiento: "¡Ole, tú! Claro que sí. ¡Enhorabuena, Inés! Y a seguir así 🚀💪".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 