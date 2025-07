La Policía le pide el carné de conducir y cuando ve su foto no se creen que sea él: su cambio se comenta sin parar

Las fotos del carné de conducir y del DNI suelen dar muchas sorpresas: unas veces por lo mal que sale el protagonista y otras porque se tomaron hace ya tanto tiempo que el cambio físico es llamativo.

Es lo que le ha pasado al usuario de Threads _ink.boy, que ha sorprendido a los Policías que la pararon para un control y está impactando a una multitud en esa red social al mostrar lo poco que se parece en la actualidad a la foto que figura en su carné, tomada hace nueve años.

"El domingo me paró la Policía y tuve que hacer la prueba de alcoholemia. Cuando me pidió el permiso de circulación no se creía que era yo jjaajajajaja. He cambiado pero creo que tampoco tanto jajajajjajaja", señala el usuario junto a dos fotos: la de su carné y una actual.

En las reacciones, son muchos los que le preguntan cómo se ha hecho tantos tatuajes. Por ejemplo, una persona dice: ¿Cómo no has tenido reparo en marcarte la cara de esa manera?". Él mismo ha respondido: "Porque vida solo hay una. Si no haces lo que te gusta y no vives como quieres entonces qué sentido tiene. Siempre y cuando no hagas mal a nadie".

Otros han querido saber de cuándo es el carné y la primera foto para que él haya cambiado tanto. El usuario lo ha aclarado: "Nueve años, exactamente 2016".