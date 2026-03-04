Una experta en protocolo se fija en esta frase de Sánchez: una "pullita" que para muchos ha pasado desapercibida

La experta en protocolo y en comunicación no verbal Patrycia Centeno ha mencionado en sus redes sociales qué es lo que más le ha gustado de la comparecencia de Pedro Sánchez de este miércoles.

El presidente del Gobierno ha mandado un mensaje a los españoles con motivo de las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a España por negarse el Gobierno a que se usen las bases de Morón y Rota en la guerra contra Irán.

Este martes, durante un encuentro entre Trump y el canciller de Alemania, el presidente norteamericano cargó contra España y dijo que iba a pedir a su Administración "que corten todas las negociaciones con España", amenazando incluso con un "embargo". Algo que, en el marco de la Unión Europea, es imposible.

¿Palo al canciller alemán?

Un día después, durante la rueda de prensa de Sánchez, el dirigente español ha aludido a Alemania y a lo ocurrido en los inicios del siglo XX.

"Recordemos como antes del inicio de la primera Gran Guerra Mundial en el siglo XX, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial y él encogió los hombros y dijo textualmente: ojalá lo supiera", ha dicho Sánchez.

Para Centeno, un claro toque de atención a Merz, que se calló cuando Trump amenazó públicamente a España: "Lo que más me ha gustado del discurso de Sánchez ha sido la pullita a Merz, canciller que ayer también se recogió/encogió de hombros cuando Trump amenazó a España".

"No quiero que tengamos nada que ver con España. España no tiene nada que nosotros necesitemos. Es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles", dijo también Trump ante, de nuevo, el silencio del alemán.

Merz se defendió después de las críticas por este polémico silencio y contó que abordó el tema de España después con Trump "en una conversación personal", porque, según comentó, "no quería profundizar en la discusión públicamente ni, quizás, intensificarla".

"Le dije: 'En primer lugar, España es miembro de la Unión Europea y, como tal, solo negociamos un acuerdo aduanero con Estados Unidos conjuntamente, o no negociamos nada. No hay forma de tratar a España injustamente. En todo caso, todos llegamos a un acuerdo común, incluida España'", se defendió el alemán.