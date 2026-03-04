Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El historiador José Miguel Villarroya recurre a la historia para responder a lo que dijo Ayuso sobre el enfrentamiento de Sánchez y Trump
El historiador José Miguel Villarroya recurre a la historia para responder a lo que dijo Ayuso sobre el enfrentamiento de Sánchez y Trump 

Se ha liado en X.

Isabel Díaz Ayuso, durante su acto en Ávila.
Isabel Díaz Ayuso, durante su acto en Ávila.

El historiador José Miguel Villarroya ha respondido a través de su cuenta de X a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de las palabras que pronunció sobre el nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez en un acto de campaña del PP en las elecciones de Castilla y León en Ávila.

"No puede ser que estén dejando al estado de derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros porque le damos la espalda a naciones enteras. Ya veremos cuando a Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa. ¿Les vamos a pedir algo?", planteó Ayuso.

La propia presidenta se respondió: "Me extraña mucho, pero ¿quién mide las consecuencias? Sánchez gobierna para su parte del muro y para tenerles contentos".

Además, junto a ese vídeo Ayuso afirmó que "Sánchez ha conseguido que Occidente nos ignore y que Estados Unidos corte nuestras relaciones históricas" sentenciando que "Sánchez ha llevado a España al límite de su propia necedad". "Qué más le da: las consecuencias las paga nuestro país", ha rematado la dirigente 'popular'.

Villarroya ha querido contestar recordando la guerra hispano-estadounidense que terminó con el conocido como Desastre del 98 y el fin del imperio español. "La charlotada madrileña se debe referir a cuando nos robaron Cuba, Filipinas y Puerto Rico con la falsa bandera del Maine", ha escrito. 

La tensión entre Sánchez y Trump

Este martes se vivió el capítulo más tenso entre las relaciones de Pedro Sánchez y Donald Trump después de que España se negara a que los norteamericanos usen las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán.

La respuesta del presidente estadounidense no se hizo esperar y pidió a su administración "que corten todas las negociaciones con España", amenazando incluso con un "embargo".

A primera hora del miércoles, Sánchez ha comparecido desde La Moncloa para responder a las amenazas del líder estadounidense y ha dejado claro el "no a la guerra" rememorando la frase que empujó la ciudadanía cuando se entró en la guerra de Irak.

