Vox no apoyará a Guardiola para ser presidenta este miércoles y le da 48 horas para negociar

El Grupo Parlamentario Vox no apoyará a María Guardiola para ser presidenta de la Junta de Extremadura en la primera votación que se llevará a cabo este miércoles en la Asamblea -que requiere de mayoría absoluta- ante la falta de un acuerdo que permita el "cambio" real de políticas y "garantías" de que se cumpla.

"Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas. Si hay acuerdo, será un sí y si no lo hay, será un no, y ahora mismo, como usted sabe, no hay ningún acuerdo", ha expresado el portavoz de esta formación, Óscar Fernández, durante su intervención en el pleno de debate de investidura.

No obstante, ha transmitido que siguen dispuestos a llegar a ese acuerdo sobre la base de unas propuestas que el PP -ha dicho- conoce claramente, de modo que el horizonte en la negociación se marcaría ahora para este viernes cuando, transcurridas 48 horas, habrá un segundo intento en el que bastará con mayoría simple, lo que se podría lograr con la abstención de Vox.