La primera pregunta que le hicieron en una entrevista de trabajo tiene tela: no lo ponía ni en su CV

"Cada vez que se lo cuento a alguien, flipa; porque dice mucho de cómo son las empresas ahora" que "quieren imponer una ideología de derechas", así ha empezado @_sotorene su exposición en TikTok de cómo fue la entrevista de trabajo para ser comercial a la que acudió hace unos días.

Lo primero que le preguntaron nada más llegar fue: "¿Qué tal tener de jefe a Pablo Iglesias?". Para los que no tengan contexto, @_sotorene trabajó durante un año en Canal Red, pero esa información no estaba en su curriculum "me buscaron en internet".

A partir de ahí empezó lo "raro": lo más de todo es ver a gente que hacía burpees dentro de la oficina, algo a lo que él se negó "por principios". Además le tocó comerse algún que otro vídeo motivacional para vender de gente como Rafa Nadal o de Nude Project.

"Lo peor de todo era que nos daban discursos políticos", ha contado antes de decir que lo que buscaban era "hombres proveedores", una ideología que ha definido como "clasista" y "de derechas".

"Estas charlas solían acabar con un grito de guerra. Había rollo patriotero, que si Franco estaba guay. Entre broma y broma la verdad asoma. Los jefes eran todos de derechas, a uno le encantaba Milei", ha seguido contando.

En cuanto a las bromas, eran todas "machistas" y "racistas". También metían "miedo" a los trabajadores para impedir sindicatos y "la mayoría de gente se lo compraba". "Cuando llegué había tres mujeres y cuando me fui sólo quedaba una", ha comentado.

Por último ha contado que la gente "flipaba" cuando contaba todo esto fuera del trabajo: "No todo el mundo era así. Los que no eran o se adaptan y ya está o alguno que fuera muy distinto no terminaba de encajar".

Finalmente ha señalado que no le trataron mal y que se acabó marchando porque encontró otro trabajo mejor.