La reacción de su abuela al probar el matcha por primera vez es ya de lo más visto de España

Es, sin duda, el vídeo de la semana en España. Más de ocho millones de personas lo han visto sólo en TikTok y son decenas las cuentas que han resubido el vídeo en otras redes sociales.

Dura 24 segundos pero todo apunta a que van a formar ya parte de la historia de España, por lo menos en lo que a vídeos cortos en redes sociales se refiere. La protagonista es una mujer que prueba por primera vez el matcha y que parece que no le gusta mucho.

La primera escena es la mujer vomitando o escupiendo, según se mire, el matcha al suelo, dejando una imagen nada agradable pero que ha hecho mucha gracias a los usuarios.

"Yo eso no me lo puedo tragar", dice la mujer ante las risas de las dos personas que la graban en vídeo. En los comentarios hay de todo, mayormente risas y mensajes despectivos con el matcha, al que muchos relacionan con el sabor del sushi.

"El matcha al igual que el sushi, son de esas comidas/bebidas que la gente solo consume por moda, no por gusto", "Unos mexicanos me dijeron que el mate se parecía al matcha y cuando probé el matcha era como beber agua de pasto horrible! El mate es más rico que eso" y "La gente que bebe matcha es porque está de moda, en realidad a nadie le gusta, es por la foto", dicen unos.

Pero no todos son odiadores del matcha, los hay que también consideran que está bueno: "Por qué a la gente le cuesta entender que habemos gente que si nos gusta el matcha y no solo es apariencia. No todos los paladares y gustos son iguales".

De hecho, el consumo excesivo de té matcha está causando estragos en Japón, principal país exportador, ya que no se puede abastecer la impresionante demanda.