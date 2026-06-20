La reacción de la actriz María Hervás cuando conoció a la reina Letizia: "Me enamoré un poco de ella"

La reina Letizia causa sensación entre todos los que pueden presumir de haberla conocido personalmente. Una de ellas es la actriz María Hervás, que pasó recientemente por Hoy por hoy, de la Cadena SER, para hacer un repaso a su trayectoria profesional.

La actriz ganó en 2022 el Premio Miguel Mihura y el Premio Princesa de Girona de Artes y Letras. Dos reconocimientos que le sirvieron para conocer a Letizia, de la que la intérprete quedó prendada. .

"A mí me gustó ella, pero me gustó en plan de que fue mi crush un poco. Yo me habría ido con ella a cenar, me habría cogido un avión...", aseguró la actriz, que dejó claro que pese a ser heterosexual quedó fascinada con la presencia de la reina.

Para María Hervás, Letizia es "una mujer extraordinariamente inteligente, atractiva, divertidísima y muy cálida". Al hilo de esto, contó que se ponía muy nerviosa cuando "me tocaba un brazo".

Tal fue el grado de complicidad entre ambas, que Letizia le dijo que debían "abrir la conversación porque, si no, por protocolo la iban a regañar". En ese mismo encuentro, la actriz alcanzó la suficiente confianza con la reina como para llamarla "tía".

Acto seguido, la intérprete madrileña le pidió perdón, pero la reina le dijo que no tenía por qué hacerlo y que, por favor, siguiera tratándola con "naturalidad", pues en un momento tan serio, le estaba "dando la vida".

¿Quién es María Hervás?

María Hervás nació en Madrid, en marzo de 1987. Su carrera despegó tras series de televisión como El pueblo, La que se avecina o Machos alfa, donde destaca por su vis cómica.

También ha participado en muchas otras producciones televisivas (Gym Tony, La cocinera de Castamar, El inmortal), así como en cine desde 2015 con películas como Cómo sobrevivir a una despedida.

Además de su trabajo en pantalla, es especialmente reconocida en el teatro, donde ha desarrollado una carrera muy sólida y prestigiosa, con obras como Iphigenia en Vallecas, Jauría o Confesiones a Alá.

Su trabajo teatral le ha valido premios importantes como el Premio Max o el Premio de la Unión de Actores, lo que la ha consolidado como una de las intérpretes más respetadas de su generación en España.