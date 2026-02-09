María Hervás, en 'La Revuelta': "A las mujeres nos lo han puesto más difícil en la vida, sobre todo para tener carácter"

La actriz María Hervás ha sido una de las invitadas a La Revuelta este lunes y lo ha hecho acompañada de su madre, Juana, que se ha llevado todo el protagonismo al inicio de la entrevista por una historia que compartió con David Broncano, el presentador, hace ya unos años, antes de que la propia Hervás acudiera a la entonces La Resistencia.

Hervás y su madre protagonizaron una etapa en la que no se hablaban. Con Broncano se intentó hacer una llamada para que se reconciliaran en el programa. Ahora la actriz ha dado una pequeña sorpresa, revelando no solo que su madre le ha ayudado a preparar el regalo para el presentador, sino que también le había acompañado al programa.

"Hola a todos, menos a ti (Broncano)", expresaba su madre como carta de presentación, provocando una carcajada unánime en el plató. Tanto Broncano como Juana han hablado al respecto de la llamada que le hizo él para que hablara durante la grabación con su hija e intentar reconciliarse: "El puente lo tendimos mi hija y yo porque estamos las dos capacitadas para eso. Lo que me pareció muy mala idea es que no te presentaras".

Hervás, la mujer y el carácter

Lo que le molestó a Juana es que Broncano no se presentó adecuadamente cuando la llamó: "Volviste a insistir que llamabas desde un programa y que iban a entrevistar a mi hija. Ya a la segunda o la tercera me dijiste que te llamabas David. No me parece justo que tú sepas que hablas con Juana y yo no sepa con quién estoy hablando".

"De todas formas, a pesar de eso, sigo viéndoos", ha revelado. Hervás le admitía a Broncano que sigue La Revuelta habitualmente. Este carácter de Juana tan contundente ha sido lo que ha destacado Broncano, a lo que Hervás ha reflexionado sobre ello.

"Yo no cambiaría a mi madre por ninguna madre del mundo. Sí, es una mujer con mucho carácter, pero bueno, yo creo que también a las mujeres nos lo han puesto más difícil en la vida, en general, sobre todo para tener carácter, y creo que es importante sacarlo de vez en cuando", ha defendido Hervás.