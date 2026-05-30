Esta escena de la reina Letizia en la Feria del Libro está dando que hablar: hay quien dice que a Ayuso no le habrá gustado nada

La reina Letizia en la inauguración de la 85 edición de la Feria del Libro.

La reina Letizia ha inaugurado este viernes la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. Como suele ser habitual, ha visitado algunas librerías de larga tradición, en un paseo por el Paseo de Coches del Parque del Retiro que ha durado más de una hora y media.

Además de haber saludado a algunos de los libreros y haberse llevado varios ejemplares de editoriales, también ha tenido algún gesto con varios estudiantes que se encontraban en la Feria del Libro. De hecho, Letizia ha asistido a un proyecto de radio escolar, dónde los más jóvenes le han hecho una pequeña entrevista.

"Como periodista, ¿qué consejo nos da?" ha preguntado una de las alumnas, a lo que la reina Letizia ha respondido de forma muy clara: "leer mucho, el mejor consejo es leer mucho".

"Porque cuanto más lees, más información tienes, más conocimientos tienes, mejor te vas a expresar, más vas a comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor y comprender también a una misma", ha continuado.

26 segundos que no dejan de comentarse

Pero ha habido un gesto aún mayor de la reina Letizia que ha llamado la atención. En el inicio de su recorrido, desde la caseta del Ministerio de Cultura, ha escuchado las reivindicaciones de un grupo de educadoras infantiles de 0 a 3 años, que llevan 53 días en huelga indefinida.

En ese primer momento, no se ha acercado a ellas y ha iniciado su recorrido tal y como tenía previsto. Pero un poco más adelante, ella no ha dudado en acercarse a saludarlas e intercambiar unas palabras con ellas. Una escena que ha recogido RTVE.

Unas trabajadoras con las que ha hablado la reina para interesarse por sus demandas laborales, según ha informado la Agencia EFE. Ellas han expresado a los medios de comunicación su alegría por el hecho de que la reina les haya preguntado por su situación.

La escena se está haciendo muy viral, con más de 6.000 me gusta y superando las 110.000 visualizaciones. Algunos usuarios no han dudado en señalar que el gesto de Letizia, a buen seguro, "a Ayuso no le ha gustado nada, nada, nada" que se parara con las educadoras infantiles de 0 a 3 años que protestan por su situación e Madrid.

Hay quien ha seguido en la misma línea, asegurando que "esta señora sí nos representa", "la mejor reina" o "aunque sólo sea un gesto, dado que ella no tiene poder, pero sí influencia, se agradece la deferencia".