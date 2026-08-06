Una semana después de lo ocurrido en Ceuta, 'The Guardian' expone cuál es ahora el principal reto de Sánchez: "Está pagando las consecuencias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, riéndose en el Congreso, con un vaso de agua en la mano.

El tablero geopolítico se ha movido con intensidad en tan solo una semana. El pasado jueves más de 70.000 personas procedentes de Marruecos llegaron a Ceuta, provocando el caos en la ciudad, una crisis sin precedentes y, lo más importante, más de 140 muertos.

Si el medio belga Le Soir analizaba en qué situación quedaba Pedro Sánchez dentro y fuera de España, el diario británico The Guardian ha hecho algo similar, explicando que el presidente del Gobierno está pagando las consecuencias de ser una "figura atípica" en Europa.

¿Y qué hace a Sánchez distinto del resto? Su postura en el reconocimiento al pueblo palestino, sus desavenencias con Donald Trump y la regularización de inmigrantes anunciada el pasado mes de abril.

Explica el medio británico que estos elementos han propiciado que la crisis en Ceuta haya servido de para intentar tumbar al gobierno español por tierra, mar y aire por parte de muchos socios europeos.

Europa abandona a España

En una carta, el propio Sánchez denunció los "prejuicios, la desinformación y los ataques" por parte de socios como Italia o Dinamarca: "Sin embargo, su desafío, así como los posteriores intentos de Bruselas por mostrar un frente unido, no lograron disipar la imagen de aislamiento de su gobierno durante la grave emergencia en su frontera sur". Algo en lo que también coincide el medio belga Le Soir.

Para The Guardian, "la crisis de Ceuta también evidencia la creciente falta de margen de maniobra para su política exterior progresista" y el intento por parte del Gobierno de entenderse con Marruecos —sobre todo en el tema del Sáhara Occidental— "contradice su agenda" y los principios que mostró con Palestina, Ucrania y recientemente en la guerra de Irán.

The Guardian compara cómo se comportó la Unión Europea en 2021 cuando cruzaron a Ceuta 10.000 ciudadanos procedentes de Marruecos a cómo lo han hecho ahora: "En un periodo de 48 horas, el Parlamento Europeo cerró filas y aprobó una resolución que acusaba a Marruecos de poner en peligro sus vidas para ejercer 'presión política contra España'"

¿Y qué ha hecho ahora Europa? Criticar al gobierno español. "Para Sánchez, esto fue un claro recordatorio de que el giro a la derecha en la UE lo ha convertido en una figura progresista atípica. Giorgia Meloni, de Italia, no es la única líder que ha aprovechado la crisis para presionar por una postura más firme en materia de migración", señala The Guardian.

El papel de EE.UU.

Por último, el medio británico afirma que la postura de Sánchez en contra de los intereses de Estados Unidos pueden provocar este tipo de situaciones: "En los meses previos al aumento de tropas en la frontera, destacados republicanos ya habían instado a la administración Trump a tomar represalias respaldando las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla".

Esto sumado a que Marruecos se ha convertido en un socio importante para la Casa Blanca "puede haber envalentonado al régimen marroquí para volver a centrar su atención en la frontera".