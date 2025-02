La respuesta de Ayuso cuando le dicen que no hay citas en Madrid hasta dentro de 14 días no deja de compartirse

Son 30 segundos pero no dejan de comentarse y compartirse en redes sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista a Caiga quien caiga y ha hablado de la sanidad madrileña.

"¿Cómo diría usted que es el estado de salud de la sanidad madrileña?", ha querido saber la reportera del resucitado formato de Telecinco, que ahora se emite los domingos por la noche.

"Creo que está ahora mismo en un momento muy bueno pero siempre, por supuesto que tenemos que trabajar por lo que te digo, que no paramos de crecer. Madrid está de moda, no paramos de crecer y eso requiere que los servicios públicos se tengan que reforzar", ha dicho de primeras la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Está de moda y no sé si mi barrio concretamente que yo abro la app para pedir cita con el médico de cabecera y la próxima cita es en 14 días, en Legazpi", le ha espetado la reportera.

"Bueno, no está mal tampoco", ha afirmado Ayuso. "En 14 días me he curado sola", ha replicado la reportera. "Bueno, depende de para lo que sea", ha dicho por último la dirigente del PP de Madrid.