La respuesta de Lalachus al ser preguntada qué habría dicho a los que la insultaron tras las Campanadas: "A unos cuantos los habría mandado a la mierda"
"Tener a tanta gente insultándote es horrible".
La cómica y colaboradora de La Revuelta Lalachus ha dado una entrevista al diario El Mundo en la que entre otra cosas ha recordado todo lo que vivió el año pasado cuando dio las Campanadas de TVE junto a su compañero David Broncano. La humorista fue el foco de todas las críticas y recibió cientos de comentarios negativos e insultos que, se vieron todavía más incrementados, por la polémica que hubo al lucir una estampita de la vaquilla del Grand Prix.
Preguntada por si le pilló por sorpresa esa oleada de odio, ha reconocido que "nadie espera tanta mierda, menos con algo tan de buen rollo como las campanadas". "Es una situación de la que aprendes, pero agradable no fue. Llegas con toda tu inocencia, de repente te pasa algo así y un poco te cambia. Antes yo me tiraba de cabeza a las cosas y ahora les doy una pensadita más", ha subrayado.
Lalachus ha apuntado que no diría que la ha endurecido, pero sí que es una experiencias que le ha "curtido el lomo y hecho más cauta y más observadora". "Tener a tanta gente insultándote es horrible", ha sentenciado la humorista, que ha reconocido que hasta en cierto punto se inmunizó ante tantos comentarios.
"Pero tienes que tener una red fuerte de gente a tu alrededor que te apoye. En esos días, si me veían enfrascada en leerlo todo, me quitaban el móvil para que no me viniera abajo. También cuesta resistir la tentación de responder porque sabes que no puedes hacerlo, que es hacer la bola más grande, pero, joder, se me iba el dedo solo", ha confesado.
Ahí ha sido cuando ha sido preguntada por lo que les hubiera dicho de haber podido hacerlo: "A unos cuantos, los habría mandado directamente a la mierda, pero a la mayoría sencillamente quieres explicarles cómo te hacen sentir o tu postura o que con la estampita no querías faltar a nadie".
"Lo que pasa es que entiendes que quien se quiere enfadar se va a enfadar igual y no te va a escuchar, así que tienes que hacer lo que consideres. Si se ofenden, que se den un pase", ha concluido.