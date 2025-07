Lalachus habla meses después de la polémica de la estampita y de cómo le ayudó Broncano: "Me tranquilizó mucho"

La colaboradora de La Revuelta, Laura Yustres Vélez, más conocida como Lalachus, ha concedido una entrevista a TVeo tras presentar junto a Ramón García y Ángela Fernández El Grand Prix, que regresó el pasado 7 de julio.

Además de hablar sobre cómo ha sido su año, también ha sido preguntada por toda la polémica que hubo con la estampita de la vaquilla del Grand Prix que sacó en directo durante las últimas Campanadas de TVE.

"Fue una situación difícil. Las Campanadas era un momento de mucha tensión, hubo mucha conversación previa, mucha historia… y cuando pensabas que ya estaba, ¡sorpresa!", ha revelado.

"No mentiré, fue jodido, sobre todo porque me preguntaba el porqué. Nunca hubo una intención de hablar más allá que de la televisión, porque estamos hechos de televisión, y hablar de El Grand Prix", ha defendido.

Lalachus ha asegurado que, al final, "por una cosa o por otra, a lo que hemos llegado... pero nunca fue con intención de a ver si me cogían (en El Grand Prix)". "Honestamente, estoy muy contenta porque fue una de cal y una de arena", ha razonado.

Al decirle si el presentador de La Revuelta, David Broncano, le ayudó en ese momento, ella no ha dudado en reconocer que "sí que estuvo". "Y me tranquilizó mucho, porque yo estaba de nuevas en la televisión y David Broncano tiene un temple y unas cosas como de que está todo 'ok", ha expresado.

"Me ayudó porque hubo momentos en los que me asustaba, y momentos en los que no sabía si pronunciarme o no", ha contado, antes de destacar que está muy agradecida por ese apoyo.

"Me aconsejaron bastante bien y estoy muy agradecida, porque me llamaban mucho para ver cómo iba, cómo estaba. Cuando se archivó (la demanda de Hazte Oír), fue el primero que me avisó porque estaba muy atento", ha contado.

Tal fue el revelo que Lalachus ha desvelado que no volverá a sacar la estampita. "Ya no me meto, cero estampitas. No quiero meterme en más jaleos, nunca fue una cosa intencionada. Me han propuesto hacer cosas de redes y chistes, pero no", ha expuesto.