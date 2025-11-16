La tiktoker Sandra Pérez cuenta el bonito gesto que ha tenido su vecino con ella tras escribirle por la noche

La popular creadora de contenido Sandra Pérez, conocida en redes sociales bajo el nombre de @aquisandrax, es una de las influencers más famosas de España con sus más de 4,2 millones de seguidores en TikTok. En sus publicaciones, muestra cómo es su día a día, enseña modelos de ropa, restaurantes en los que está o los diferentes viajes que ella hace.

Sin embargo, también utiliza sus diferentes perfiles para contar historias y anécdotas que le suceden a diario. Por ejemplo, recientemente ha publicado en su perfil de X lo que ha hecho su vecino por ella y su mensaje ha logrado acumular ya más de 2,4 millones de reproducciones siendo uno de los mensajes más vistos de esta semana.

"Que majo mi vecino que sabe que estoy sola y anoche había alguien en mi puerta y le mandé un mensaje porque me asusté pero ya estaba dormido", ha comenzado escribiendo Pérez, matizando en otro tuit que tampoco le quería molestar pero quería ver si seguía despierto.

Sin embargo, al ver el mensaje al día siguiente, esta persona decidió mostrar su preocupación y fue a hablar con ella: "Y hoy nada más llegar del trabajo me ha tocado a la puerta y me ha dicho que la próxima le llame sea la hora que sea y que no estoy sola😭💖".

La importancia de los vecinos

Además, la relación entre ambos ya era previa, tal y como ha contado en respuestas a las reacciones de otros tuiteros: "El mío se quedó con mis animales una vez que tuve que irme de un momento a otro por algo muy importante".

También ha compartido la opinión de una persona, Pilar Abad, que defendía que siempre ha mantenido la certeza de "lo importantes que son los vecinos". "Tal cual, no hay nadie tan cerca si pasa algo", ha opinado la creadora de contenido.