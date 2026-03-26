Las palabras de José Sacristán sobre "la izquierda de la izquierda" y sobre Vox resonarán largamente 

El prestigioso actor José Sacristán, premio Goya de honor en el año 2022 y ganador del Goya y la Concha de Plata al mejor actor en el año 2012 por su papel en El muerto y ser feliz, ha hablado sin pelos en la lengua sobre Vox y sobre "la izquierda de la izquierda".

"Lo de la izquierda de la izquierda es de cortarse las venas. Yo me sigo considerando un hombre de izquierda, pero no, joder, así no", ha admitido el actor en una conversación con Noticias de Navarra con motivo de su llegada a Pamplona con El hijo de la cómica.

Sacristán lamenta que la izquierda "no puede cometer más torpezas de las que ya ha cometido": "Realmente es estrepitoso el fracaso de la izquierda, sobre todo de la que está a la izquierda del PSOE". Habla en concreto de Podemos, del que dice "que podían haber gobernado; de hecho, han gobernado, pero es que hubo un momento en que podían haber sumado más votos que el PSOE y mira dónde están ahora".

Su cambio de postura desde hace diez años

El actor llegó a poner la voz en 2016 a un vídeo electoral del partido que entonces encabezaba Pablo Iglesias, pero en 2019 ya se mostró muy crítico con esa formación.

En concreto decía que Iglesias estaba "cada día más equivocado": "No acaba de acertar. Siempre estoy más de acuerdo con Íñigo que con Pablo. Llega un momento en el que dices 'mira... déjame' porque, como decía el viejo tío Tomás hace 60 años, 'lo primero es antes’ y hay que hacer lo que hay que hacer".

Vox, "como la gaseosa"

"Las izquierdas contra las izquierdas... Esa imposibilidad de ponerse de acuerdo la izquierda. ¡La derecha con la derecha y la izquierda contra la izquierda!, como dice el Roto en su viñeta", se lamentaba.

Sobre la extrema derecha, Sacristán también es ahora muy claro y cree que su auge será "como la gaseosa": "No creo que sea de muy largo recorrido. Confío en eso, o, al menos, tengo esa esperanza. Es que esta tropa de Vox hasta ahora no ha mostrado ninguna capacidad de gobierno, ninguna".