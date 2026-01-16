Pocos han descrito tan gráficamente y con tan pocas palabras como José Sacristán lo que está ocurriendo en Venezuela

El prestigioso actor José Sacristán, premio Goya de honor en el año 2022 y ganador del Goya y la Concha de Plata al mejor actor en el año 2012 por su papel en El muerto y ser feliz, ha descrito de una forma gráfica como nadie lo que está pasando en Venezuela a raíz de la detención de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos.

"Todo lo que está pasando me recuerda a don Ramón María del Valle Inclán", ha sentenciado en una entrevista en La Verdad, donde se ha referido en términos contundentes a Donald Trump: "Me parece un esperpento la figura de este matón y de los demás claudicando y obedeciendo".

"Es verdaderamente esperpéntico y creo que tiene un punto vergonzoso a todos los niveles. No me gusta, no me divierte. Ni siquiera tiene esto algo de grandeza trágica. Todo suena a cosa cutre, chapucera, esperpéntica", ha sentenciado.

"Acojonado. No me gusta nada"

Sacristán habló con similar rotundidad en octubre sobre el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y dirigido por José Félix Tezanos, que recogió que el 19% de los españoles cree que los años de la dictadura de Francisco fueron "muy buenos".

En aquella ocasión, en una entrevista en El Comercio, a Sacristán le preguntaron sobre el franquismo y cómo vive la ola reaccionaria que vuelve a sacudir el mundo.

"Acojonado. No me gusta nada. Oigo ecos que me recuerdan voces que yo creía ya que no se iban a escuchar o a pronunciar", admitía entonces.

José Sacristán ha reconocido que le "aterra" porque este tipo de voces "aparecen autorizadas por una serie de ciudadanos y de ciudadanas que deciden, sí, que son ellos los que tienen que hablar".

"Me preocupa profundamente"

"Me preocupa profundamente. Y creo que hay una relación o progresión más o menos directa entre el auge de la extrema derecha y el empobrecimiento moral e intelectual de la ciudadanía. Cuanto más surge la extrema derecha, es que son más imbéciles. Sin género de duda", razonó

Preguntado entonces sobre los que dicen que había más libertad en la transición, José Sacristán les respondió asegurando que "no tienen ni puta idea": "Me parece miserable acusar a aquella gente de que se hizo lo que se pudo, que no fue perfecto ni mucho menos, pero había que estar ahí. Saber quién tenía el tanque y quién tenía la mano en el picaporte. Era duro eso".