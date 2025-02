Le dice a un camarero en Puerto Rico que no le puede pagar y alucina con la inmediata reacción: miles de comentarios

Hace tan solo ocho horas que la creadora de contenido Betsa Bermúdez (@betsa.cb29) había aterrizado en Puerto Rico. Cuando era de madrugada, sintió mucha hambre y preguntó por un local en el que comer, siempre que esté abierto, y había uno en concreto que sí.

Ella pensó que debería pagar antes de comer "porque nunca se sabe" y allí, de forma online, solo se pagaba mediante unas aplicaciones que no tenía porque, tal y como ha confesado, no llegó al país "muy preparada".

No encontraba forma de pagar y solo podía pagar en efectivo, por lo que advirtió al camarero de lo que le estaba pasando. "Siéntate a comer, que la comida está caliente, y después vemos", le respondió el empleado en una primera instancia. Le hizo caso y la consideró la "mejor comida" que ha probado nunca.

Queriendo pagar de nuevo, se enteró de que tampoco tenían 'contactless' y preguntó por un banco para sacar dinero. "Lo tienes por allí", le señaló, pero le volvió a advertir que no debía preocuparse, que no tuviera prisa. Tampoco pudo sacar dinero y pidió ayuda a la recepcionista del hotel, volvieron al local y avisaron, nuevamente, al camarero.

Pero este insistió: "Ya pagarás mañana". "Pero señor, que no me conoce...", respondió ella. "No entiendo por qué siempre que estoy en un país latinoamericano la hospitalidad es de diez, mira que amo España con todo mi corazón, pero esta confianza no la tienen", ha rematado.

"Y lo entiendo porque no se puede confiar en las personas muchas veces", ha concluido la joven. En cuanto a reacciones, han sido miles y miles de comentarios con respuestas de todo tipo: "Latinoamérica es lo que tiene, hospitalidad, empatía, aunque en muchos lugares no quieran a su gente".