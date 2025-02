Le llega una carta desde Italia y no da crédito a lo que le piden: "Yo no soy esta"

La creadora de contenido @mami.de_tres ha publicado un vídeo surrealista en el que cuenta que le piden un dinero desde Italia por unas multas de tráfico cuando nunca ha ido allí con coche.

"Me han estado llegando unas multas de Italia sin yo haber ido a Italia en mi vida, sí he ido pero no en coche, no he conducido en Italia en mi vida", ha explicado. Ha añadido que le han ido llegando multas desde hace un tiempo en italiano, sin saber ella nada del idioma.

"Yo no soy esta", ha remarcado. Las multas se han ido acumulando y le piden ahora un requerimiento, eso sí, en español, donde le piden 200 euros y presentarse a un juicio en Italia.

Ha comentado que no se ha inventado nada y que, a veces, no se cree su vida. La carta va a su nombre y le piden dinero por saltarse unos peajes: "Esto es un pozo sin fondo". Si no se produce el pago puede tener problemas judiciales así que, por el momento, no sabe cómo quedará la cosa.