Estos son los recursos de asistencia, ayuda y apoyo psicológico para las víctimas y familiares del accidente de Adamuz

Agentes de la Guardia Civil y cuerpos de rescate en el accidente de Adamuz (Córdoba) provocado el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que ha chocado contra otro que circulaba por la vía contigua.

La cifra de fallecidos por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo procedente de la estación Málaga-María Zambrano que ha colisionado con otro tren Alvia procedente de Madrid-Puerta de Atocha y con destino Huelva asciende a 39 personas, mientras que el parte de heridos asciende a más de 20 personas.

Por el momento, todo son incógnitas con respecto a las causas que pudieron llevar al descarrilamiento de este tren. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que la investigación sobre este doble descarrilamiento podrá durar "mínimo un mes" e insiste en que se trata un "accidente muy extraño" y "difícil de explicar".

Aunque algunos de los viajeros de este tren Iryo ya fueron reubicados este domingo por la noche en autobuses en los que fueron trasladados a su destino, la estación de Madrid-Puerta de Atocha, todavía hay víctimas en el lugar del siniestro y familiares tratando de localizar a viajeros de ambos trenes.

Para ello, Renfe ha activado el Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares (PAVAF), un protocolo elaborado para centralizar la información y ofrecer apoyo inmediato en situaciones de emergencia.

Entre los puntos que incluye este plan, se encuentra:

Atención telefónica.

Asistencia psicológica.

Habilitación de espacios físicos y coordinación con los servicios sanitarios y de seguridad.

Los números de teléfonos habilitados

Para atender a los familiares de las víctimas y de los pasajeros de ambos trenes, se han habilitado varios números de teléfono:

Adif ha activado el número 900 10 10 20, un teléfono gratuito para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.

ha activado un teléfono gratuito para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Asimismo, Iryo ha habilitado los números 900 00 14 02 y el 910 15 00 00 , dos números gratuitos para atender a los familiares y viajeros del tren Iryo con origen Málaga-Maria Zambrano y destino Madrid-Puerta de Atocha.

ha habilitado los números , dos números gratuitos para atender a los familiares y viajeros del tren Iryo con origen Málaga-Maria Zambrano y destino Madrid-Puerta de Atocha. La Junta de Andalucía permite la consulta de personas hospitalizadas o posibles víctimas del siniestro a través del 061 para los residentes de la comunidad autónoma y ha habilitado el número 953 55 11 49 para quienes residan fuera de Andalucía.

Ayuda psicológica disponible en Adamuz, Córdoba, Huelva, Málaga y Madrid

Asimismo, se han desplegado puestos de ayuda psicológica tanto en la zona, en Adamuz (Córdoba), hacia donde se han trasladado efectivos de Cruz Roja, de Summa 112, Guardia Civil, la UME o Protección Civil con sus respectivos equipos de asistencia sanitaria y de ayuda psicológica, como en las estaciones de destino y origen:

En el lugar del accidente. El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COPAO) ha informado que trabaja en coordinación con el Servicio 112 de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias a través de un Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), que ha desplazado a l Centro Polideportivo de Adamuz (Córdoba) para atender a las víctimas.

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COPAO) ha informado que trabaja en coordinación con el Servicio 112 de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias a través de un Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), que ha desplazado a para atender a las víctimas. En la estación Madrid-Puerta de Atocha. En el el lugar de origen del tren Alvia con destino Huelva y de destino del Iryo con origen Málaga se ha activado un equipo asistencia psicológica y apoyo. Este cuenta con efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, así como equipos del SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.

En el el lugar de origen del tren Alvia con destino Huelva y de destino del Iryo con origen Málaga se ha activado un equipo asistencia psicológica y apoyo. Este cuenta con efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, así como equipos del SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo. En la estación Málaga-María Zambrano . La estación de origen del tren Iryo que salió de Málaga a las 18:40h con destino Madrid ha permanecido toda la noche abierta y ha habilitado un puesto para quienes hayan visto afectados sus trayectos en tren y también con un puesto de ayuda a familiares y víctimas con equipos de Adif, Renfe e Iryo.

. La estación de origen del tren Iryo que salió de Málaga a las 18:40h con destino Madrid ha permanecido toda la noche abierta y ha habilitado un puesto para quienes hayan visto afectados sus trayectos en tren y también con un puesto de ayuda a familiares y víctimas con equipos de Adif, Renfe e Iryo. En la estación de Huelva. En la estación de destino del tren Alvia se ha habilitado un puesto de ayuda psicológica para familiares de los viajeros y víctimas del convoy. Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de la Cruz Roja de Huelva, ha señalado a los medios que en la estación están trabajando dos equipos y que cuentan, además de con psicólogos, con sanitarios y efectivos de la Policía Nacional.

Cómo pueden comunicarse las víctimas del accidente y los pasajeros de ambos trenes

Para quienes viajaban en ambos trenes afectados, el servicio de emergencias 112 de Andalucía ha lanzado un mensaje destinado a los pasajeros de los trenes que se encuentren a salvo, para que puedan avisar a sus familiares.

En él recomiendan comunicarse con familiares y amigos a través de redes sociales o a través de estados de WhatsApp con una imagen en la que aparece el hashtag #EstoyaSalvo, para canalizar a través de este mensaje de tranquilidad la información.