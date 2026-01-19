El presidente de Renfe, sobre el accidente ferroviario en Adamuz: "Los dos primeros vagones del Alvia están desintegrados"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Álvaro Fernández Heredia cree probable que todavía haya cuerpos dentro y calcula en veinte segundos el tiempo máximo que transcurrió entre el descarrilamiento del tren Iryo y el presumible choque con el Alvia: "No dio tiempo a que se activara el frenado automático". 

Imangen del accidente ferroviario en Adamuz
Imangen del accidente ferroviario en AdamuzEFE

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, ha asegurado este lunes que los dos primeros vagones del tren Alvia siniestrado este domingo a la altura de Adamuz (Córdoba) se encontrarían "desintegrados" y con, muy posiblemente, cuerpos todavía atrapados en su interior.

[Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo]

En una entrevista en la Cadena SER horas después de conocerse que un tren Iryo que hacía la ruta Málaga - Madrid descarriló y presumiblemente chocó con otro de Alvia que iba de la capital española a Huelva, Heredia ha asegurado que los trabajos de rescate están siendo muy complicados porque esos dos convoyes son ahora un amasijo de hierros y se encuentran situados en una zona de "acceso muy complicado" tras caer por un terraplén de unos cuatro metros. 

"Es muy difícil saber si todavía quedan cadáveres. Lo más probable es que sí. Los dos primeros coches del tren de Renfe están desintegrados en un acceso muy complicado. Y los trabajos se van a demorar en el tiempo porque es difícil el acceso a los cuerpos que estén atrapados", ha señalado.

Sobre las causas del accidente, Heredia evita especular pero asegura que se ha dado en "circunstancias extrañas". "Todo sucede en una recta y en un tramo de vía limitado a 250 kilómetros/hora. La velocidad de uno de los trenes era de 205 y el otro, 210. Por tanto, no es un asunto de velocidad. Además, es una vía que impide errores humanos. Tiene que haber sido un fallo del material móvil o de la infraestructura. La vía se había reformado en mayo. Debería estar en óptimas condiciones", ha asegurado. 

Sobre el sistema de frenado automático, Heredia sostiene que no pudo activarse a tiempo porque el intervalo de tiempo que transcurrió entre el descarrilamiento del Iryo y el accidente del Alvia fue de poco tiempo, unos "veinte segundos". "El sistema, cuando hay un obstáculo en la vía, se bloquea. Pero, al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban ha sido de veinte segundos, por lo que es imposible que se active el mecanismo", ha sostenido.

Por último, Heredia ha asegurado que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía va a estar "varios días" inoperativo por este accidente. "Va a durar más de tres y cuatro días", ha dicho.

