Eros Ramazzotti sorprende a todo el mundo al hacer esta escueta y firme confesión sobre Pedro Sánchez

El cantante italiano Eros Ramazzotti ha sorprendido al hablar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista concedida al diario El Mundo para presentar su nuevo álbum Una historia importante, que ha lanzado tras cuatro décadas de trabajo y que le va llevar a actuar en Barcelona y Madrid el 2 y el 4 de mayo respectivamente.

Durante la charla, el artista ha confesado que ama España tras decir que tiene tres caballos: "Tengo dos españoles y uno portugués. Es para demostrar todo lo que amo a España".

En ese momento le han comentado que "seguramente junto a Laura Pausini sea el italiano más español que existe ahora" y que "los dos ya casi son un 50% de cada país". "Es que el apellido de mi madre, que lamentablemente falleció, era Molina, tenía algo de sangre española", ha asegurado Ramazzotti.

"Tengo una atracción fatal con España porque he recibido mucho amor. Y yo se lo devuelvo. No te lo digo porque esté haciendo una entrevista para España, es que allí arrancó mi carrera para América Latina", ha añadido.

Ahí es cuando Ramazzotti ha sorprendido reconociendo que le gusta Sánchez: "Además es que soy muy cercano a los valores políticos del presidente. ¿Cómo se llama?".

"¿De Pedro Sánchez? ¿Qué valores son los que le gustan?", ha sido preguntado a continuación. "A nivel político me gusta mucho, apoyo su estilo político y me parece que tiene muy buenas ideas", ha sentenciado él.

Elogia a Rosalía

Además, Ramazzotti también ha hablado de Rosalía, la artista española más internacional del momento tras la publicación el pasado mes de noviembre de su disco Lux y de la que todo el mundo de la música (y fuera de este sector) tiene que opinar en las entrevistas que conceden.

"Rosalía ha devuelto la música donde debe estar. No todos los artistas pueden mezclar la música clásica con su estilo para hacer un disco tan bueno. Yo intenté entrar al conservatorio, pero no aprobé y no entré", ha sentenciado el artista italiano.

