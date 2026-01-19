Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Eros Ramazzotti sorprende a todo el mundo al hacer esta escueta y firme confesión sobre Pedro Sánchez
Virales
Virales

Eros Ramazzotti sorprende a todo el mundo al hacer esta escueta y firme confesión sobre Pedro Sánchez

El cantante italiano también ha hablado en 'El Mundo' sobre Rosalía.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Eros Ramazzotti habla así de Pedro Sánchez.
Eros Ramazzotti habla así de Pedro Sánchez.Getty Images

El cantante italiano Eros Ramazzotti ha sorprendido al hablar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista concedida al diario El Mundo para presentar su nuevo álbum Una historia importante, que ha lanzado tras cuatro décadas de trabajo y que le va llevar a actuar en Barcelona y Madrid el 2 y el 4 de mayo respectivamente.

Durante la charla, el artista ha confesado que ama España tras decir que tiene tres caballos: "Tengo dos españoles y uno portugués. Es para demostrar todo lo que amo a España".

En ese momento le han comentado que "seguramente junto a Laura Pausini sea el italiano más español que existe ahora" y que "los dos ya casi son un 50% de cada país". "Es que el apellido de mi madre, que lamentablemente falleció, era Molina, tenía algo de sangre española", ha asegurado Ramazzotti. 

"Tengo una atracción fatal con España porque he recibido mucho amor. Y yo se lo devuelvo. No te lo digo porque esté haciendo una entrevista para España, es que allí arrancó mi carrera para América Latina", ha añadido.

Ahí es cuando Ramazzotti ha sorprendido reconociendo que le gusta Sánchez: "Además es que soy muy cercano a los valores políticos del presidente. ¿Cómo se llama?".

"¿De Pedro Sánchez? ¿Qué valores son los que le gustan?", ha sido preguntado a continuación. "A nivel político me gusta mucho, apoyo su estilo político y me parece que tiene muy buenas ideas", ha sentenciado él.

Elogia a Rosalía

Además, Ramazzotti también ha hablado de Rosalía, la artista española más internacional del momento tras la publicación el pasado mes de noviembre de su disco Lux y de la que todo el mundo de la música (y fuera de este sector) tiene que opinar en las entrevistas que conceden. 

"Rosalía ha devuelto la música donde debe estar. No todos los artistas pueden mezclar la música clásica con su estilo para hacer un disco tan bueno. Yo intenté entrar al conservatorio, pero no aprobé y no entré", ha sentenciado el artista italiano.

Algunos premios de una carrera histórica

  • Golden Camera (Alemania, 2011): Mejor artista internacional.
  • World Music Awards: tres veces como Mejor artista italiano y una como Mejor artista pop/rock masculino.
  • Premio Ondas Especial de la Música (2012).
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales