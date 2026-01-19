¿Quién y cómo tiene que investigar el accidente de tren en Adamuz? Las claves de la comisión independiente que debe arrojar luz

Llegada de efectivos de emergencias al lugar del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), en la tarde del 18 de enero de 2026.

"No puedo decir cuáles son las causas, porque en este momento no las conocemos (...), pero es tremendamente extraño". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido en las últimas horas su estupor por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), que ha tenido lugar en "una recta", en un tramo que fue renovado en mayo de 2025, en el que "se han invertido 700 millones", en una vía que "supuestamente en perfecto estado". Y más aún, implicando a un tren Iryo que era "relativamente nuevo", tenía apenas cuatro años de antigüedad.

Ahora mismo, todo son preguntas, empezando por el número total de víctimas de este, el primer gran accidente de la alta velocidad española. Demasiadas piezas que no encajan, como explica en este análisis nuestro compañero Jorge Álvarez.

¿Quién y cómo ha de investigar lo ocurrido? De ello se ocupará un equipo multidisciplinar de investigadores que tendrá que acceder a la zona desde esta misma mañana, aún con los servicios de emergencia en el terreno y buscando a los desaparecidos que han caído por un terraplén -al menos dos vagones, de los que poco se sabe-. El grupo "ya en formación", como indica el diario El País, integrará expertos a las órdenes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Fue creada en diciembre de 2007 como órgano independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes, para liderar los trabajos técnicos que suceden a los siniestros e incidentes de tren. Sus características, según la web del ministerio, son:

La CIAF es un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con competencia para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios.

Goza de plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario. En el desempeño de sus funciones, ni el personal ni los miembros del Pleno podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

La CIAF además es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias que pudieran resultar implicadas, de organismos de tarificación, de organismos de adjudicación, de organismos de certificación o notificados o de cualquier otro organismo o entidad cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado a la Comisión.

La CIAF actúa en Pleno y éste está integrado por el Presidente, cinco vocales (uno de los cuales actuará como Vicepresidente) y un Secretario (que participará en las reuniones con voz pero sin voto). Adscritos orgánicamente a la Secretaría de la Comisión actuarán los equipos de investigación, compuestos por los investigadores y el personal administrativo y técnico preciso.

¿Quién compone el equipo de expertos de la CIAF?

El Ministro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pondrá en conocimiento de la Comisión competente del Congreso de los Diputados el nombre de las personas propuestas como Presidente y vocales de la CIAF, que serán profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional dentro del sector ferroviario. La Comisión competente del Congreso de los Diputados manifestará su aceptación, o su veto razonado, de la persona propuesta como Presidente.

Tres vocales serán ingenieros por cada una de las siguientes áreas de conocimiento técnico: caminos, canales y puertos; industrial y de telecomunicaciones, expertos respectivamente en infraestructura ferroviaria, material rodante ferroviario y señalización y comunicaciones ferroviarias. Además, habrá un vocal experto en seguridad y circulación ferroviaria y otro en explotación de los servicios ferroviarios.

El ministro Puente ha añadido que todos los expertos consultados “han mostrado su extrañeza” y da al menos un mes de plazo para que puedan conocerse los resultados de la investigación.

El último caso que dio con esta especie de CSI de los trenes, como la llama el diario, fue el del tren de Renfe que cayó sin control, y afortunadamente sin viajeros, por el túnel madrileño Atocha-Chamartín el 19 de octubre de 2024 cuando estaba siendo remolcado a talleres. Aún están por esclarecerse todas las circunstancias que rodearon a un incidente que pudo acabar en tragedia si no hubiera sido porque se hizo descarrilar el tren.

Con experiencia

Este organismo, informa EFE, fue el encargado de investigar uno de los accidentes más graves de la historia reciente ferroviaria española, el descarrilamiento del tren del tren Alvia en Santiago de Compostela que causó 79 muertos y más de 150 heridos. La plataforma de víctimas ha cuestionado en España y en Europa la independencia de la CIAF.

Entre los últimos accidentes que investiga la CIAF se encuentra el descarrilamiento en octubre de 2024 de un tren en el túnel de alta velocidad que une las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín.

Precisamente, los datos de la última memoria de la CIAF publicada en 2024, señalan que en dicho año se notificaron a este organismo 128 sucesos; uno de ellos fue un accidente grave (dicho descarrilamiento en el túnel); 97 accidentes; 29 incidentes y uno resultó descartado.

En concreto, en 2024 la CIAF decidió iniciar la investigación formal de cuatro sucesos: dos ocurridos durante el año, otro ocurrido a finales de 2023 (objeto de estudio preliminar previo) y un cuarto que sucedió en los últimos días de 2024, de modo que la decisión de investigarlo sólo se pudo formalizar ya en enero de 2025.

En 2024, también se produjo un cambio normativo respecto a la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, al aprobarse en el Congreso la ley para la creación de la Autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Esta ley tiene como objetivo crear un organismo único multimodal que asuma las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, hasta ahora atribuidas a las tres comisiones adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El presidente de Renfe, sobre el accidente ferroviario en Adamuz: "Los dos primeros vagones del Alvia están desintegrados" Álvaro Fernández Heredia cree probable que todavía haya cuerpos dentro y calcula en veinte segundos el tiempo máximo que transcurrió entre el descarrilamiento del tren Iryo y el presumible choque con el Alvia: "No dio tiempo a que se activara el frenado automático".

Reclamación sindical

Los sindicatos CCOO y UGT han exigido en sendos comunicados que se investiguen "de manera exhaustiva" las causas del accidente de trenes que se produjo ayer. El primero de ellos solicita "total transparencia y rigor" en la investigación de las causas del siniestro "para depurar las responsabilidades que correspondan". Pide, asimismo, la adopción de "todas las medidas necesarias para garantizar que un accidente de estas características no vuelva a producirse".

"Lamentamos profundamente el grave accidente ferroviario ocurrido", ha precisado el sindicato, que traslada su "más sincero pésame" a las familias y personas allegadas de las víctimas mortales y el "apoyo y solidaridad" a todas las personas heridas.

UGT, por su parte se ha sumado a las muestras de dolor y solidaridad con las víctimas mortales y heridos en el accidente, pero ha exigido "depurar responsabilidades si las hubiera". Recuerda, además, que los trabajadores que, como consecuencia de este suceso y de las incidencias o limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo (con independencia del medio de transporte utilizado), tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario.

Desde su rama del sector ferroviario, un portavoz ha señalado a EFE que "por el momento" no van a valorar el suceso hasta disponer de "un mayor conocimiento" de los hechos. "Por el momento solo podemos mostrar nuestro más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas mortales y desear una pronta recuperación a los heridos", ha agregado la misma fuente.