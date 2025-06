Le ponen a Ayuso lo que dijo Gonzalo Miró de ella y no tiene reparos en decirle todo esto

Isabel Díaz Ayuso ha respondido este lunes en Espejo Público a lo que dijo de ella Gonzalo Miró en un acto en el País Vasco. "Me hubiera encantado poder agradecer estos dos minutos en euskera sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos", dijo el colaborador de Atresmedia.

Estas palabras son en respuesta a su desplante en la conferencia de presidentes por el uso de las lenguas cooficiales de Salvador Illa y de Imanol Pradales, presidentes de Cataluña y País Vasco respectivamente.

Ha sido Susanna Griso la que le ha puesto las declaraciones y la presidenta de la Comunidad de Madrid, lejos de escurrir el bulto, ha respondido directamente a Gonzalo Miró.

"Este señor vive todos los días de insultarme en este programa, que puede hacer lo que quiera, es libre, y allá donde tiene la oportunidad. Entonces, como es algo personal que tiene contra mí, por algún motivo que algún día nos explicará, pues poca importancia", ha dicho Ayuso.

Ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid que lo que no puede hacer es "defender aquello en lo que creo y callarme pensando que así todo pasará inadvertido": "Están buscando la ruptura de España".

"Un político se ha de someter al escrutinio de la opinión pública y recibir palos si tiene que ser así, pero eso no quita para que yo diga 'ah, no, como me va a criticar este colaborador mañana voy a ir por el otro lado'", ha comentado.