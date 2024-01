Le preguntan de dónde es, responde y acaba de uñas por la reacción de la señora

Trabajar en la hostelería, tarde o temprano, te acabará haciendo pasar por situaciones incómodas como la que ha vivido la usuaria de TikTok @lachicadelmetro3 después de la pregunta que le ha hecho una señora, generando un debate en los comentarios.

Mientras le servía el café a una mujer y un hombre, ella le pregunta: "¿De dónde eres bonita?". "Amablemente le contesté que era de España, me miró y me dijo: "Ay, pues no lo pareces" ¿Cómo que no lo parezco? Porque soy negra, claro, ¿no hay negros españoles?", ha afirmado en el vídeo, que ya cuenta con 31.000 visualizaciones y 1.800 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

También le insistió en que no tenía acento. "Hablas muy bien el castellano", le dijo. Según ha contado, el señor puso una mueca desconcertada, "mirándole como si le pidiera que se callara ya".

"Mi pregunta aquí es, primero, ¿qué cuerda está vibrando dentro de ti para que no puedas evitar preguntarle a una persona racializada si es o no española?", ha insistido, sin entender "qué gana con eso". "Te digo que soy de España y me miras así, yo creo que lo que estás buscando es que te tire el café encima, ¿para qué haces esas preguntas", ha manifestado.

"No hagáis esas preguntas porque son muy incómodas y lo único que genera es tensión entre esa persona y vosotros", ha advertido. En los comentarios se ha generado cierto debate, ya que algunos han pensado que no tendría que habérselo tomado de forma tan negativo, pero ella ha respondido que es muy cansado, "desde los tres años que me hacen estas preguntas".