Le pregunta a una niña cuándo cumple años y la repuesta que le da deja en 'shock' a cualquiera

Los niños tienen una forma de ver el mundo muy particular. Por ello, las preguntas, comentarios y respuestas que dan suelen dejar descolocados a los adultos o sin saber qué replicar.

Esto es lo que le ha ocurrido a la usuaria de X @LucyPN, quien ha publicado la contestación de una niña que la dejó a cuadros. Y no solo a ella, ya la anécdota acumula ya más de 7.000 me gusta en la red social.

"Hoy conocí a una niña mientras estaba trabajando. Conversando con ella, le pregunto ¿Cuantos años tienes?", ha escrito en la publicación. A continuación, ha señalado que cuando esta le ha respondido que siete le ha preguntado cuándo cumple los ocho.

Lo que no esperaba era la lacónica contestación de la menor: "¡El día que deje de tener 7". "En shock me dejó. Todavía me estoy riendo", ha afirmado entonces.

En las reacciones varios usuarios han plasmado reacciones parecidas de los más pequeños. "Por un tema de organización a mi sobrino le celebramos el cumple un día o dos antes. Cuando cumplía 4 años, el día después de la 'fiesta' le pregunté: cuántos cumples? Y me dijo. 5 años. Y yo: pero cariño, cumples 4. Y me dijo, no, 4 los cumplí ayer". Otros, además, han señalado que la respuesta ha sido "brillante" y que "razón no le falta".