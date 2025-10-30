Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Leire Martínez da una lección de por vida a un 'pez gordo' de la industria que le dijo: "Qué tetas tienes"

Lamenta que "ninguno de los hombres" que estaban a su lado "hizo nada".

La cantante Leire Martínez, en la gala EQUAL en Madrid.GETTY

Leire Martínez, que durante 16 años fue la cantante de La Oreja de Van Gogh, ha recordado la respuesta demoledora que le dio a un directivo de una importante discográfica que le hizo un comentario totalmente machista y fuera de lugar.

"Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!", ha recordado la artista durante el Bizkaia International Music Experience (BIME).

En ese mismo acto ha contado la respuesta que dio ella: "Sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de apreciar". Además, se ha lamentado porque, según asegura, ante el comentario "ninguno de los hombres" que estaban a su lado "hizo nada".

"Necesitamos que los hombres actúen"

Por eso, ha lanzando un mensaje tan claro como potente: "Insisto en que esto no se soluciona solo con comunidad entre mujeres. También necesitamos hombres que actúen cuando ven esas situaciones".

Lo que ha contando Martínez recuerda a otra escena que ha relatado la también cantante Vanesa Martín, que tuvo que soportar que un hombre le dijera: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".

Algo parecido le pasó a Vanesa Martín

Su respuesta también fue firme: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".

"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.

Por lo demás, Leire Martínez ha celebrado que por primera vez en su carrera está tomando ella misma las decisiones sobre su música: "Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer".

