Leire Martínez da una lección de por vida a un 'pez gordo' de la industria que le dijo: "Qué tetas tienes"
Lamenta que "ninguno de los hombres" que estaban a su lado "hizo nada".
Leire Martínez, que durante 16 años fue la cantante de La Oreja de Van Gogh, ha recordado la respuesta demoledora que le dio a un directivo de una importante discográfica que le hizo un comentario totalmente machista y fuera de lugar.
"Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!", ha recordado la artista durante el Bizkaia International Music Experience (BIME).
En ese mismo acto ha contado la respuesta que dio ella: "Sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de apreciar". Además, se ha lamentado porque, según asegura, ante el comentario "ninguno de los hombres" que estaban a su lado "hizo nada".
"Necesitamos que los hombres actúen"
Por eso, ha lanzando un mensaje tan claro como potente: "Insisto en que esto no se soluciona solo con comunidad entre mujeres. También necesitamos hombres que actúen cuando ven esas situaciones".
Lo que ha contando Martínez recuerda a otra escena que ha relatado la también cantante Vanesa Martín, que tuvo que soportar que un hombre le dijera: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".
Algo parecido le pasó a Vanesa Martín
Su respuesta también fue firme: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".
"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.
Por lo demás, Leire Martínez ha celebrado que por primera vez en su carrera está tomando ella misma las decisiones sobre su música: "Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer".