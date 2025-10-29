Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Leire Martínez, sobre su etapa en en La Oreja de Van Gogh: "Mi criterio nunca se escuchaba tanto"
La cantante ha participado en un foro en Bilbao donde ha reflexionado sobre sus 17 años en la banda. 

Leire Martínez, en los premios Cadena 100 en Madrid este octubreGTRES

La Oreja de Van Gogh sigue de plena actualidad dos semanas después de anunciar la gira que llevará al grupo a recorrer gran parte de España en 2026 con Amaia Montero y la ausencia del guitarrista Pablo Benegas. La vuelta de la cantante y la salida de Leire Martínez, la que fuera vocalista de la banda durante 17 años, sigue trayendo cola y generando incomodidad en un sector de los fans.

Desde que abandonó el grupo, Martínez se ha sincerado sobre cómo fue su paso por la banda y este miércoles, en el foro BIME en Bilbao ha reflexionado sobre el papel de las mujeres en la industria musical desde su propia experiencia. 

"Está bien que haya roles en una banda y yo creía en la idea romántica de que lo importante era la marca y no tanto los nombres propios. Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas. Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Yo lo acepté porque entendía que era mi lugar en el grupo. Pero me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto", ha comentado Martínez durante su intervención.

De hecho, la cantante ha celebrado que por primera vez en su carrera está tomando ella misma las decisiones sobre su música. "Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer", ha destacado en declaraciones recogidas por EFE.  

Durante la charla, Martínez también ha revelado la presión que sintió cuando entró a formar parte del grupo en sustitución de Amaia Montero. "Tuve miedo porque el ruido era si sería capaz de sostenerlo y recaía solo en mí esa presión, a nivel social al menos", rememoró la vocalista. 

Además, también ha asegurado que la sorprendió la férrea defensa de muchos fans de La Oreja de Van Gogh cuando el grupo envió el comunicado en el que anunciaba su salida sin tenerla en cuenta. "Estoy muy agradecida por todo el apoyo recibido", añadió durante la conversación.

En este sentido, Martínez ha pedido que se implemente una perspectiva más feminista en la industria y ha rememorado un comentario sexual que sufrió durante su etapa en la banda sin que ninguno de sus compañeros la defendieran. "Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!", comentó durante el foro tal y como recoge EFE. Ante el comentario "ninguno de los hombres" que estaban a su lado "hizo nada". 

