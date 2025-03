Leticia Sabater publica este comunicado tras ser parada por la Guardia Civil: la redacción ya es historia

La cantante Leticia Sabater emitió este domingo un comunicado para aclarar todo lo que le pasó este sábado, cuando fue pillada conduciendo sin puntos en el carnet de conducir en un control rutinario de la Guardia Civil.

La artista, que se dirigía a la localidad oscense de La Fueva para actuar durante el carnaval en una carpa situada en la plaza de Tierrantona, fue parada a la altura de Huesca. Ahí fue cuando los agentes comprobaron que no tenía puntos inmovilizándole el vehículo y obligando a Sabater a tener que retrasar su concierto.

Al final, desde la organización acabaron enviándole un taxi hasta donde se encontraba para poder trasladar a la localidad altoaragonesa. Tras todo el runrún, Sabater explicó en un comunicado que no le habían quitado el carnet, como en un primer momento se dijo, porque ya no tenía puntos, algo que desconocía.

"Para evitar especulaciones y malos entendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carnet de conducir. Ayer (por el sábado) en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y al revisarla me informó de que no tenía puntos. Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo había notificado hasta la fecha y me dijeron muy amablemente que a partir de ese momento, habiéndomelo ya comunicado ellos, ya no podía conducir hasta hacer el curso y examen. He contratado un chofer privado y a final de este mes de marzo empiezo el curso de conducir con muchas ganas. Muchas gracias y un saludo a todos", escribió Sabater.

Sin embargo, lo hizo con una redacción un tanto curiosa: sin ningún punto colocando espacios delante y detrás de las comas entre otras faltas ortográficas, algo que llamó mucho la atención de los usuarios de las redes sociales.

"7 líneas sin punto, espacios antes y después de coma, sin justificar, acaba la firma con una coma... es perfecta", escribió un tuitero, cuyo mensaje se hizo viral con más de 4.000 me gusta.