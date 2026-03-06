Llama a un hotel por la noche para reservar una habitación, le dice que está lleno y por la reacción que tiene le es inevitable hacerse esta pregunta

El creador de contenido Marquisio trabaja de recepcionista de un hotel. Una madrugada, sobre las cuatro y media, le llamaron para reservar una habitación, pero les contestó que estaba lleno. La reacción del casi huésped le dejó descolocado y no ha tardado en contárselo a sus seguidores de TikTok (@marquisio_98).

"Estoy aquí currando por la noche y ya es la segunda vez que me pasa. Me llaman: oye, ¿tienes una habitación libre para hoy? Bueno, está lleno. Ayer y hoy. No tengo habitación", ha expresado al principio del vídeo, que ya ha superado las 40.000 visitas (y subiendo).

Uno de los que le ha llamado y se ha encontrado sin opciones disponibles ha colgado directamente: "Cuando le he dicho que no, ni vale ni gracias, nada, enfadado".

Sin embargo, justo antes preguntó otra persona y su reacción sí que le ha llamado mucho más la atención, lo que le ha hecho reflexionar al respecto.

Si está completo, está completo

"El de antes dice: ¿seguro que no tienes nada? Y yo: no, te estoy diciendo que no tengo habitaciones", ha relatado.

"De verdad que hay gente que se piensa que tienes una habitación escondida por ahí o un patinillo donde guardo las camas supletorias, o el cuarto de la caldera, en el que te puedo echar un colchón hinchable y echarte a dormir por 90 euros", ha defendido.

Por ello insiste en que cuando el empleado dice "estoy completo", es que "estoy completo, sea verdad o no, en este caso lo es".

"No entiendo, que alguien me lo explique, porque yo, como trabajo en un hotel, no voy a hoteles, no tengo vacaciones", ha rematado. En cuanto a reacciones, hay opiniones de todo tipo, como el usuario @scottish, que también es recepcionista de hotel: "Yo a esas horas de la madrugada nunca vendo habitaciones, aunque me sobre medio hotel, por la noche son todos pardos".

Otros, como @JMNG, especulan con que hay gente que llama preguntando cualquier cosa, pero en realidad "te están controlando a ver si estás trabajando, a ver qué contestaciones das, etc".