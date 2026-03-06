Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Llama a un hotel por la noche para reservar una habitación, le dice que está lleno y por la reacción que tiene le es inevitable hacerse esta pregunta
Virales
Virales

Llama a un hotel por la noche para reservar una habitación, le dice que está lleno y por la reacción que tiene le es inevitable hacerse esta pregunta

"Si estoy completo, es que estoy completo".

Juan De Codina
Juan De Codina
El recepcionista de hotel y streamer 'Marquisio'.
El recepcionista de hotel y streamer 'Marquisio'.TikTok / @marquisio_98

El creador de contenido Marquisio trabaja de recepcionista de un hotel. Una madrugada, sobre las cuatro y media, le llamaron para reservar una habitación, pero les contestó que estaba lleno. La reacción del casi huésped le dejó descolocado y no ha tardado en contárselo a sus seguidores de TikTok (@marquisio_98).

"Estoy aquí currando por la noche y ya es la segunda vez que me pasa. Me llaman: oye, ¿tienes una habitación libre para hoy? Bueno, está lleno. Ayer y hoy. No tengo habitación", ha expresado al principio del vídeo, que ya ha superado las 40.000 visitas (y subiendo).

Uno de los que le ha llamado y se ha encontrado sin opciones disponibles ha colgado directamente: "Cuando le he dicho que no, ni vale ni gracias, nada, enfadado".

Sin embargo, justo antes preguntó otra persona y su reacción sí que le ha llamado mucho más la atención, lo que le ha hecho reflexionar al respecto.

Si está completo, está completo

"El de antes dice: ¿seguro que no tienes nada? Y yo: no, te estoy diciendo que no tengo habitaciones", ha relatado.

"De verdad que hay gente que se piensa que tienes una habitación escondida por ahí o un patinillo donde guardo las camas supletorias, o el cuarto de la caldera, en el que te puedo echar un colchón hinchable y echarte a dormir por 90 euros", ha defendido.

Por ello insiste en que cuando el empleado dice "estoy completo", es que "estoy completo, sea verdad o no, en este caso lo es".

"No entiendo, que alguien me lo explique, porque yo, como trabajo en un hotel, no voy a hoteles, no tengo vacaciones", ha rematado. En cuanto a reacciones, hay opiniones de todo tipo, como el usuario @scottish, que también es recepcionista de hotel: "Yo a esas horas de la madrugada nunca vendo habitaciones, aunque me sobre medio hotel, por la noche son todos pardos".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Otros, como @JMNG, especulan con que hay gente que llama preguntando cualquier cosa, pero en realidad "te están controlando a ver si estás trabajando, a ver qué contestaciones das, etc".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos