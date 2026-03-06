Llama a un hotel por la noche para reservar una habitación, le dice que está lleno y por la reacción que tiene le es inevitable hacerse esta pregunta
"Si estoy completo, es que estoy completo".
El creador de contenido Marquisio trabaja de recepcionista de un hotel. Una madrugada, sobre las cuatro y media, le llamaron para reservar una habitación, pero les contestó que estaba lleno. La reacción del casi huésped le dejó descolocado y no ha tardado en contárselo a sus seguidores de TikTok (@marquisio_98).
"Estoy aquí currando por la noche y ya es la segunda vez que me pasa. Me llaman: oye, ¿tienes una habitación libre para hoy? Bueno, está lleno. Ayer y hoy. No tengo habitación", ha expresado al principio del vídeo, que ya ha superado las 40.000 visitas (y subiendo).
Uno de los que le ha llamado y se ha encontrado sin opciones disponibles ha colgado directamente: "Cuando le he dicho que no, ni vale ni gracias, nada, enfadado".
Sin embargo, justo antes preguntó otra persona y su reacción sí que le ha llamado mucho más la atención, lo que le ha hecho reflexionar al respecto.
Si está completo, está completo
"El de antes dice: ¿seguro que no tienes nada? Y yo: no, te estoy diciendo que no tengo habitaciones", ha relatado.
"De verdad que hay gente que se piensa que tienes una habitación escondida por ahí o un patinillo donde guardo las camas supletorias, o el cuarto de la caldera, en el que te puedo echar un colchón hinchable y echarte a dormir por 90 euros", ha defendido.
Por ello insiste en que cuando el empleado dice "estoy completo", es que "estoy completo, sea verdad o no, en este caso lo es".
"No entiendo, que alguien me lo explique, porque yo, como trabajo en un hotel, no voy a hoteles, no tengo vacaciones", ha rematado. En cuanto a reacciones, hay opiniones de todo tipo, como el usuario @scottish, que también es recepcionista de hotel: "Yo a esas horas de la madrugada nunca vendo habitaciones, aunque me sobre medio hotel, por la noche son todos pardos".
Otros, como @JMNG, especulan con que hay gente que llama preguntando cualquier cosa, pero en realidad "te están controlando a ver si estás trabajando, a ver qué contestaciones das, etc".