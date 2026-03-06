Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un estudio apunta que las tortugas hembra saltan de los acantilados para no ser acosadas por los machos
Animales
Animales

Un estudio apunta que las tortugas hembra saltan de los acantilados para no ser acosadas por los machos

Un fenómeno tan excepcional como letal.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un ejemplar de tortuga Hermann en la naturaleza
Un ejemplar de tortuga Hermann en la naturaleza.Getty Images

La naturaleza nunca deja de sorprendernos, incluso cuando creemos conocer bien a una especie, siempre puede surgir una investigación nueva que cambia nuestra manera de mirarla. Cada estudio abre una ventana a comportamientos, desafíos y dinámicas ocultas que pasan inadvertidas a simple vista. Es el caso de la tortuga Hermann, protagonista de un hallazgo tan inquietante como revelador sobre su vida en libertad.

Un nuevo trabajo científico alerta de un fenómeno tan excepcional como letal: las hembras de la tortuga Hermann que habitan en la isla de Golem Grad, una pequeña isla del lago de la Gran Prespa, se ven obligadas a caminar hacia los acantilados y, en ocasiones, caer para escapar de la persistente persecución de los machos durante el apareamiento, lo que está provocando un claro declive demográfico.

El estudio, publicado en la revista Ecology Letters, analiza 16 años de seguimiento y concluye que la estructura poblacional por sí sola está impulsando un colapso de la especie. Los autores describen una comunidad densa en la que los machos superan en muchos lugares ampliamente a las hembras. Esa combinación de alta densidad y un sesgo extremo en la proporción sexual ha convertido el cortejo en una persecución continua.

“Un vórtice de extinción”

Los machos empujan, muerden y montan a las hembras, a veces hasta causar hemorragias y heridas genitales severas. Para comprobar el efecto directo de este acoso, el equipo realizó experimentos de campo: encerraron hembras en recintos con una salida que llevaba a una caída corta y segura sobre suelo blando. Mientras las hembras de poblaciones continentales evitaban esa salida, las hembras de la isla terminaron por escaparse y caerse cuando se introdujeron varios machos en estado de intensa excitación reproductiva.

Los investigadores también documentaron casos concretos en la isla, incluido un seguimiento con GPS a una hembra reproductora que terminó muerta en la base de un acantilado con el caparazón partido. Así, constataron que las hembras isleñas presentan peor condición corporal, menos puesta de huevos y tasas de supervivencia menores que las de una población cercana del continente. 

Los datos demográficos son preocupantes, ya que los investigadores estiman que, si las tendencias actuales continúan, la última hembra de la isla podría desaparecer para 2083. Jeanine Refsnider, ecóloga evolutiva de la University of Toledo en Ohio y externa al estudio, afirmó que la concentración de machos agresivos “parece estar produciendo un vórtice de extinción” y que es raro observar un proceso así en la naturaleza sin la intervención humana.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

La causa del desequilibrio de género extremo sigue siendo un misterio, aunque los científicos barajan hipótesis como un cambio aleatorio en la población o el transporte de tortugas a la isla por parte de humanos en cantidades desiguales en el pasado, ya que hay más de cien machos con números grabados en el caparazón, sin registro claro de quién ni cuándo los marcó. Sea como sea, el estudio subraya que basta con el propio comportamiento social y la estructura de la población para desencadenar el colapso. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos