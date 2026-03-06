Alfie, 9 años, se somete a su primera cirugía de aumento de altura: "Se recuperó maravillosamente"

Las cirugías para aumentar la altura han sido tradicionalmente un tema reservado para adultos, con procedimientos complejos y dolorosos que requerían marcos externos y largas recuperaciones. Pero los avances médicos ahora permiten que incluso los niños con diferencias significativas en la longitud de sus piernas puedan beneficiarse de técnicas menos invasivas y más seguras.

Este es el caso de Alfie Phillips, un niño de nueve años de Northampton que se convirtió en el primer paciente en el Reino Unido en someterse a esta cirugía pionera para alargar su pierna, tras nacer con fibular hemimelia, una rara malformación que hacía que su pierna derecha creciera menos que la izquierda. Gracias a la intervención, el menor ganó 3 cm en longitud y hoy corre y juega al baloncesto con total normalidad.

Según el hospital que realizó la intervención, el Alder Hey Children's NHS Foundation Trust, Alfie presentaba una diferencia de longitud que en 2024 se estimó en 4 cm y que podría llegar a los 6 cm al alcanzar la madurez ósea. Por ello, los cirujanos implantaron en marzo de 2025 un clavo telescópico motorizado pero colocado en la superficie del fémur, una técnica extramedular menos agresiva que la tradicional.

Un caso esperanzador

El dispositivo se activó mediante un aplicador magnético colocado sobre la pierna tres veces al día durante alrededor de un mes, lo que fue tirando lentamente aproximadamente 1 mm diario de los extremos óseos, para que el cuerpo formara hueso nuevo en el hueco creado. El menor permaneció menos de una semana ingresado tras la cirugía y recibió fisioterapia semanal durante el periodo de alargamiento, hasta que el clavo se retiró pasados unos tres o cuatro meses.

Los equipos del hospital describen la evolución como “excelente”, ya que Alfie caminó al poco tiempo, dejó la medicación para el dolor en pocos días y, meses después, corre normalmente y disfruta jugando al baloncesto. Su madre, Laura Ducker, asegura que “se recuperó de maravilla” y que el niño estaba ansioso por volver al colegio. Además, destacó que, al verlo ahora, nadie diría que alguna vez tuvo un problema en la pierna.

El cirujano que lideró el procedimiento, Nick Peterson, afirmó que la posibilidad de alargar internamente ofrece una experiencia mucho mejor para los niños y que este caso abre la puerta a que la técnica sustituya en muchos casos al método antiguo. El hospital ya ha aplicado la técnica en otros niños y centros en distintas ciudades del país se preparan para adoptarla. “La recuperación de Alfie es impresionante”, agregó Peterson.

Aunque la fibular hemimelia es una malformación poco frecuente, ya que su incidencia se sitúa en 1 caso por cada 40.000 nacimientos, el caso de Alfie Phillips demuestra cómo los avances médicos pueden marcar una gran diferencia en la vida de los niños afectados. La combinación de tecnología innovadora, supervisión constante y fisioterapia ha permitido que Alfie recupere su movilidad, confianza y normalidad en el día a día.