Cuando los cuidadores se convierten en víctimas: la vida del personal de MSF afectado por la violencia en Sudán del Sur

Un doctor de Médicos Sin Fronteras atiende a unos pacientes en el campamento de refugiados de Yida, junto a la frontera con Sudán del Norte, en una imagen de archivo.

Para Albert*, enfermero de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, la destrucción del hospital de MSF la noche del 3 de febrero de 2026 no solo supuso la pérdida de su lugar de trabajo. Supuso la pérdida de su hogar y la separación repentina de su familia.

"Bombardearon exactamente a las 9 de la noche. Ese día no estaba en el recinto; nos ordenaron alejarnos de él. A la mañana siguiente, corrí para ponerme a salvo en cuanto oí los disparos".

Gran parte del hospital de MSF en Lankien, Sudán del Sur, resultó dañado durante el bombardeo y posteriormente se incendió, incluidos los almacenes, los depósitos de combustible y las estructuras de apoyo esenciales. Los medicamentos, las vacunas y las reservas de sangre fueron destruidos o saqueados. A medida que la violencia se intensificaba en los días siguientes, los trabajadores sanitarios huyeron junto con los residentes de Lankien.

“Estoy totalmente separado de mi familia, mi esposa y mis hijos. No sé dónde están. No sé si siguen vivos o no”.

El martes del ataque aéreo, Albert ya había seguido las instrucciones de evacuar ante el aumento de las tensiones y las advertencias de un posible ataque a la ciudad. A medida que se intensificaba el bombardeo, su casa fue incendiada y sus pertenencias saqueadas. Huyó al bosque llevando solo una pequeña bolsa con pasta de cacahuete enriquecida, galletas y sus documentos.

Caminó durante cinco días por zonas remotas, evitando a los hombres armados, antes de llegar a un lugar seguro. “Comí la crema de cacahuete y las galletas durante el camino. Era la única comida que tenía para sobrevivir”.

Ahora, Albert se aloja temporalmente con un amigo en Juba. “Me encuentro un poco mejor, aunque emocionalmente estoy totalmente angustiado, porque no sé dónde están mis hijos”.

La experiencia de Albert refleja la de muchos trabajadores sanitarios que se vieron obligados a huir, perdieron sus hogares y siguen sin saber si sus seres queridos están a salvo. Más allá de la destrucción de la infraestructura médica, la violencia ha afectado profundamente a las mismas personas que prestaban asistencia.

A pesar de su propio trauma, Albert sigue pensando en sus pacientes. "Mi máxima prioridad es rezar con fuerza por esa población vulnerable. Los niños heridos serán enviados lejos de Lankien (sin recibir atención) debido a la crisis". “Siempre hay una salida. En cada situación, hay una salida”.

Albert es uno de los muchos compañeros de MSF que se ha confirmado que se encuentran a salvo. Sin embargo, de los 291 empleados locales que trabajaban en Lankien y Pieri, MSF ha perdido el contacto con otros 27 y sigue extremadamente preocupada por su bienestar.

Desde principios de 2025, MSF ha documentado un fuerte aumento de los ataques contra centros de salud en Sudán del Sur. En febrero de 2026, MSF había registrado 10 ataques dirigidos contra nuestros hospitales o nuestro personal. Estos ataques violan el derecho internacional humanitario, ponen en peligro a los trabajadores médicos y privan a las comunidades de una atención esencial y vital.

MSF trabaja en la zona ahora conocida como Sudán del Sur desde 1983 y sigue prestando asistencia médica en varios estados y zonas administrativas del país.

*Nombre cambiado para proteger el anonimato.

Declaración de MSF sobre el personal en Lankien y Pieri, estado de Jonglei

Médicos Sin Fronteras (MSF) está profundamente preocupada por la seguridad y el bienestar de su personal tras la reciente escalada de violencia en Lankien y Pieri, en el estado de Jonglei.

En total, 26 de los 291 compañeros de MSF que trabajan en Lankien y Pieri siguen desaparecidos tras los recientes actos violentos, ya que hemos perdido el contacto con ellos en medio de la inseguridad reinante. En el momento de los combates, el personal ya había evacuado el recinto del hospital debido al aumento de las tensiones y a la información sobre un posible ataque a la ciudad. Tras la evacuación, MSF intentó confirmar el paradero y la seguridad de todo su personal, pero no ha podido localizar a todos.

Las redes de comunicación en las zonas de Lankien y Pieri son extremadamente limitadas. La falta de acceso a la red se agrava para quienes han huido a zonas boscosas remotas en busca de seguridad. La pérdida de contacto puede estar relacionada con la ausencia de conexión. Sin embargo, nos preocupa seriamente que algunos de nuestros compañeros puedan estar enfrentándose a condiciones muy difíciles que les impiden comunicarse con nosotros.

Personal de Médicos Sin Frontera de Sudán del Sur, atendiendo una consulta externa de la ONG en Abyei, en una imagen de archivo. Kate Geraghty / Sydney Morning Herald / Getty Images

Muchos de nuestros trabajadores se vieron obligados a huir de la violencia junto con sus familias. Varios se encuentran ahora desplazados, refugiados en zonas remotas con escaso acceso a alimentos, agua o servicios básicos. Además de obligar a MSF a suspender las actividades médicas para aproximadamente 250 000 personas en las dos localidades, esta crisis ha afectado directamente a los propios trabajadores sanitarios que prestaban asistencia a sus comunidades.

“Esta violencia ha tenido un impacto insoportable no solo en los servicios de salud, sino también en las personas que los mantenían en funcionamiento. Los trabajadores médicos nunca deben ser objetivos de ataque”, afirma Yashovardhan, jefe de misión en Sudán del Sur. “Estamos profundamente preocupados por lo que les ha sucedido a nuestros colegas y a las comunidades a las que atendemos. Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, hemos iniciado la prestación de ayuda de emergencia en las zonas donde la población ha buscado refugio. También estamos tomando medidas para apoyar a nuestro personal durante este período».

MSF está haciendo todo lo posible para restablecer el contacto con nuestros colegas desaparecidos y apoyar a todo el personal afectado y a sus familias. La seguridad de nuestros equipos sigue siendo nuestra máxima prioridad.

MSF reitera que las instalaciones médicas, los pacientes y los trabajadores sanitarios deben estar protegidos en todo momento. Los ataques contra la atención sanitaria son inaceptables y privan a las comunidades vulnerables y desatendidas de la atención médica esencial.