Llega un niño nuevo de origen chino a clase de su hijo y lo que hace este para integrarlo es una maravilla
Virales
Llega un niño nuevo de origen chino a clase de su hijo y lo que hace este para integrarlo es una maravilla

La publicación de NolohagasMaru se ha hecho viral en X.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit viral de lo que ha hecho su hijo.
El tuit viral de lo que ha hecho su hijo.Twitter

En un mundo globalizado en el que la multiculturalidad es total es muy normal que en las aulas de colegios, institutos o universidades haya alumnos de varias nacionalidades. Gracias a las redes sociales se pueden ver ejemplos de integración de estas personas que son toda una referencia para el resto de usuarios.

Uno de las últimos lo protagonizó el hijo de la tuitera NolohagasMaru, que se llama en esta red social bajo el nombre de @otravezxfiada. La creadora de contenido contó la semana pasada lo que hizo su hijo para comunicarse con un nuevo estudiante chino que había llegado a su clase del colegio.

"Mi hijo tiene un compañero nuevo, de nacionalidad china, que no habla una sola palabra en español, y como en ningún colegio se puede usar el celular, ni en los recreos, no se pueden comunicar más que con gestos y señas, así que se sentó a practicar algunas palabras en chino. Amarlo es poco", afirmó la madre del menor, mostrando el orgullo por la iniciativa de su hijo.

Además, enseñó en una foto las notas a mano que había escrito para poder hablar. En ellas, como si fuera un diccionario, tenía apuntado cómo decir "hola", preguntar "cómo estás" y hasta responder "estoy bien". Todas estas frases las había escrito primero tal y como se escriben en ambos idiomas y después cómo se pronuncian.

Admiración a ese gesto

La publicación de Maru se hizo viral con más de 185.000 reproducciones siendo una de las más compartidas de la red social de Elon Musk. También recibió la tuitera más de 11.000 me gusta, 200 retuits y respuestas elogiando su aplicación para integrar a su nuevo compañero.

  • "Es tan hermoso".
  • "¡Mi vida, qué buen compañero!".
  • "Hermoso gesto! Y en una de esas se le pega, y sin querer queriendo termina aprendiendo otro idioma".
  • "Yo siempre digo que, sin la solidaridad, los humanos ya nos hubiéramos extinguido, tu hijo tiene ese valor".
  • "Aparte de tener un hermoso gesto, tu hijo está desarrollando habilidades que el uso del celular te anula".
Alfredo Pascual
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

