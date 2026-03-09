Llega un niño nuevo de origen chino a clase de su hijo y lo que hace este para integrarlo es una maravilla

En un mundo globalizado en el que la multiculturalidad es total es muy normal que en las aulas de colegios, institutos o universidades haya alumnos de varias nacionalidades. Gracias a las redes sociales se pueden ver ejemplos de integración de estas personas que son toda una referencia para el resto de usuarios.

Uno de las últimos lo protagonizó el hijo de la tuitera NolohagasMaru, que se llama en esta red social bajo el nombre de @otravezxfiada. La creadora de contenido contó la semana pasada lo que hizo su hijo para comunicarse con un nuevo estudiante chino que había llegado a su clase del colegio.

"Mi hijo tiene un compañero nuevo, de nacionalidad china, que no habla una sola palabra en español, y como en ningún colegio se puede usar el celular, ni en los recreos, no se pueden comunicar más que con gestos y señas, así que se sentó a practicar algunas palabras en chino. Amarlo es poco", afirmó la madre del menor, mostrando el orgullo por la iniciativa de su hijo.

Además, enseñó en una foto las notas a mano que había escrito para poder hablar. En ellas, como si fuera un diccionario, tenía apuntado cómo decir "hola", preguntar "cómo estás" y hasta responder "estoy bien". Todas estas frases las había escrito primero tal y como se escriben en ambos idiomas y después cómo se pronuncian.

Admiración a ese gesto



La publicación de Maru se hizo viral con más de 185.000 reproducciones siendo una de las más compartidas de la red social de Elon Musk. También recibió la tuitera más de 11.000 me gusta, 200 retuits y respuestas elogiando su aplicación para integrar a su nuevo compañero.