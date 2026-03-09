Asesinatos colonos en Cisjordania y Gaza, bloqueada sin ayuda: Palestina, un punto ciego cuando el mundo mira a Irán

Unas mujeres lloran junto al cuerpo de Ameer Shanaran, palestino asesinado en un ataque colono, durante su funeral en Yatta, cerca de Hebrón (Cisjordania), el 8 de marzo de 2026.

Palestina es un punto ciego. Cuando la atención del mundo se concentra en los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que pasa en Jerusalén Este, Gaza o Cisjordania pasa a un quinto plano. Y, cuando nadie mira, se agigante la impunidad. Es lo que está pasando con los ataques de colonos (ocupantes civiles, ni policías ni militares), que han causado seis muertos en estos días de nueva guerra.

Tres palestinos murieron el domingo en un violento enfrentamiento con colonos en la Cisjordania ocupada por Israel, lo que eleva a seis el número de ciudadanos muertos en los últimos días, desde el inicio de la "Furia Épica" de Donald Trump.

Según informa Associated Press, el Ejército israelí afirmó haber respondido a informes sobre colonos israelíes que atacaban a palestinos cerca de Khirbet Abu Falah, al este de Ramallah. Dos palestinos murieron por disparos y un tercero murió por asfixia, probablemente debido al gas lacrimógeno, según los uniformados. Dos de las víctimas, Fare' Hamayel y Thaer Hamayel, eran primos. El tercer hombre asesinado fue Mohammad Murra. Los tres fueron enterrados en un funeral conjunto, multitudinario y muy sentido.

Amin Shouman, un residente de Abu Falah que presenció el ataque, dijo a la agencia que docenas de colonos israelíes se acercaron a la aldea desde el norte y abrieron fuego cuando fueron confrontados por un comité de guardia comunitaria a lo largo de la frontera de la aldea.

En 2025, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que 240 palestinos fueron asesinados en el territorio, la gran mayoría a manos del ejército israelí y nueve atribuidos a colonos israelíes. En lo que va de año, una proporción mucho mayor de muertes se ha atribuido directamente a colonos armados.

Las muertes del domingo siguieron a varios incidentes mortales la semana pasada. Un palestino fue asesinado en las colinas del sur de Hebrón el sábado a manos de un reservista israelí, y colonos dispararon y mataron a dos hermanos palestinos en el norte de Cisjordania el lunes.

En una inusual réplica, el ejército israelí condenó enérgicamente la violencia de los colonos y dijo que abrió una investigación criminal contra los colonos involucrados. “Este es un incidente inaceptable. Habrá tolerancia cero para los civiles que se tomen la justicia por su mano”, declaró el mayor general Avi Bluth, comandante del Comando Central del ejército, que abarca Cisjordania. "Especialmente en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano firme a nuestros acérrimos enemigos, Irán y Hezbolá, no podemos permitir que la violencia interna descontrolada socave el estado de derecho y la seguridad de la región", expone.

"Explotar la atmósfera de guerra"

Los palestinos y los grupos de derechos humanos afirman que Israel sistemáticamente no exige responsabilidades a los colonos por la violencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina acusó el sábado a Israel de "explotar la atmósfera de guerra" y la falta de atención internacional a los problemas en Cisjordania para intensificar la intimidación, la violencia y el desplazamiento forzado.

Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, rastreó más de 50 incidentes de violencia de colonos contra palestinos en los primeros cuatro días de la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero.

La Media Luna Roja Palestina dijo que los cierres de puestos de control y de puertas impuestos como resultado de la guerra están creando obstáculos crecientes para los equipos de respuesta inmediata en Cisjordania, incluso en incidentes relacionados con la violencia de los colonos.

"Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para proteger a los palestinos inocentes y a tomar medidas punitivas severas contra los autores de estos actos terroristas", dice el vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Husein Al Sheij, que gobierna en las zonas de Cisjordania no controladas administrativamente por Israel.

Suma y sigue

Si bien no existe un confinamiento total, como el que se produjo tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y la guerra del año pasado con Irán, Israel ha erigido cientos de nuevas barreras en todo el territorio, lo que restringe la circulación entre las localidades palestinas y dificulta considerablemente la respuesta a emergencias. Actualmente hay alrededor de 1.100, según la Media Luna Roja, en comparación con las aproximadamente 800 que había durante la guerra del año pasado.

Médicos y personal de emergencias afirman que las restricciones de movimiento dificultan su capacidad de respuesta rápida, especialmente tras los violentos ataques de colonos israelíes. Muchas de las comunidades más vulnerables a dicha violencia se encuentran en zonas de Cisjordania bajo pleno control militar y civil israelí, lejos de los hospitales del centro de la ciudad y dependientes de carreteras que pueden ser bloqueadas sin previo aviso.

La familia Dallul, desplazada de Zayton, prepara una cena iftar con provisiones limitadas para sus hijos entre los restos de una mezquita atacada por Israel en Gaza, el 7 de marzo de 2026. Anas Zeyad Fteha / Anadolu via Getty

Consecuencias para Gaza

La OCHA denuncia que el 28 de febrero, el día en que empezó el ataque conjunto a Irán, las autoridades israelíes cerraron todos los cruces fronterizos hacia la Franja de Gaza, suspendieron la entrada de ayuda humanitaria, combustible y suministros comerciales, la coordinación de los movimientos humanitarios en las zonas donde permanecen desplegadas tropas israelíes y sus alrededores, las evacuaciones médicas, el regreso de residentes del extranjero y la rotación del personal humanitario dentro y fuera del enclave costero.

"Estas medidas generaron incertidumbre sobre la disponibilidad de servicios humanitarios y bienes del sector privado. El aumento de los precios de los productos básicos aumentó la dependencia de la ayuda humanitaria en un momento en que no se podían reponer las reservas", denuncia.

Las importaciones de combustible a Gaza, donde la red eléctrica ha estado interrumpida desde octubre de 2023, ya eran inciertas debido a problemas con los proveedores. El cierre de los cruces obligó a racionar las limitadas reservas de combustible dentro del enclave: los socios humanitarios y los proveedores de servicios suspendieron la recogida de residuos sólidos con apoyo vehicular y redujeron la producción de agua. También se activaron medidas de contingencia en hospitales y centros de atención primaria.

El 3 de marzo, las autoridades israelíes reabrieron el cruce de Kerem Shalom para el combustible y la carga de ayuda humanitaria procedente de Egipto e Israel, mientras que las transferencias de ayuda desde Cisjordania y Jordania permanecieron suspendidas hasta el 5 de marzo. También permitieron la reanudación de algunas importaciones comerciales a través de Kerem Shalom. Además, reanudaron la coordinación de los movimientos humanitarios en las zonas donde permanecen desplegadas tropas israelíes y sus alrededores.

Los cruces de Zikim y Rafah siguen cerrados y las rotaciones del personal humanitario, las evacuaciones médicas o el regreso de residentes del extranjero aún no se han reanudado.

Los ataques aéreos, los bombardeos y los disparos continuaron tanto cerca como lejos de la Línea Amarilla dentro de la Franja de Gaza, lo que, según informes, causó víctimas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, 18 palestinos murieron y 41 resultaron heridos en la Franja. En total, entre el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en los territorios ocupados palestinos registró la muerte de al menos 224 palestinos al este o cerca de la llamada Línea Amarilla y 347 palestinos en ataques lejos de ella.