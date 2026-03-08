Un hombre que vive en EEUU cuenta lo que realmente piensan allí de Pedro Sánchez: "Todo el mundo"

La gran mayoría de los españoles están en contra guerra contra Irán y más de la mitad aprueba la postura de Sánchez. Al menos, eso dicen las encuestas, las cuales recogen que el 68,2% de ellos, es decir, dos tercios, rechaza el ataque iniciado en conjunto por las potencias de Estados Unidos e Israel.

El apoyo no solo se reduce a escala nacional. También lo hemos visto en medios de comunicación o en fenómenos como el apoyo masivo de turcos y usuarios de otras nacionalidades a favor de esta medida. Pero... ¿Qué piensan en Washington de España?.

La polítologa y feminista Carolina Alonso ha compartido un video en 'X' (antes conocido como Twitter) donde un hombre que vive allí ha contado qué es lo que piensan los estadounidenses de nuestra posición, en unas declaraciones que probablemente sorprendan a muchos.

Y es que, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido por los propios estadounidenses, lo cierto es que muchos ciudadanos rechazan los ataques que está perpetrando contra Irán, según cuenta el mismo, que agrega que desde allí todos dan las gracias a nuestro país.

"En Estados Unidos todo el mundo piensa como el presidente de España, Pedro Sánchez. Todo el mundo. Y casi todo el mundo está reposteando y comentando que por qué es España el país que tiene que poner las cosas así de claras. Y por qué es Estados Unidos quién está mandando a sus chavales a morir por Israel", dice el hombre, quien vive en Washington.

"Lo que la población de Estados Unidos está pensando ahora mismo es 'Gracias España por decir esto'. Esto es realmente lo que pensamos nosotros", continua, antes de preguntarse por qué su país tiene que seguir "pagándole a Israel docenas de billones de dólares al año para mantener a un estado que solamente tiene en su cabeza la destrucción y la conquista de todo Oriente Medio".

"Si queréis saber lo que se dice en la calle no es 'España está contra nosotros' o 'España debería ayudarnos', no, en absoluto. Lo que la gente está diciendo aquí es 'España tiene razón, qué estamos haciendo aquí'", resume finalmente el hombre.