Investiga una explosión sin heridos delante de una sinagoga en Lieja (Bélgica)

Los agentes belgas revisan los daños en la puerta de la sinagoga de Lieja, el 9 de marzo de 2026.

Una explosión, que no causó heridos, tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes delante de una sinagoga en la ciudad belga de Lieja (sureste), informaron este lunes las autoridades locales.

"No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", declaró el alcalde de la localidad, Willy Demeyer, del Partido Socialista. El regidor ha confirmado que se trata de "un acto de antisemitismo extremadamente violento, contrario a la tradición liejana de respeto al prójimo".

La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y es de origen criminal, según el alcalde, que indicó que sólo hay que lamentar daños materiales como cristales rotos en edificios cercanos.

Las ventanas de los edificios de enfrente quedaron también reventadas, pero nada más. La calle permanece cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y se ha establecido un perímetro en las inmediaciones, según informó la policía a medios locales como la RTL.

Efectivos de la división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja investigan los hechos, a la espera de que acudan responsables de la Fiscalía.

