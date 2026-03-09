Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El mensaje que tiene Lola Herrera para los jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor por poder comprarse una vivienda
Alfredo Pascual
La actriz Lola Herrera en una entrevista.
La actriz Lola Herrera en una entrevista.Getty Images

La actriz Lola Herrera fue la protagonista este domingo del programa Lo de Évole, de Jordi Évole, y fue preguntada por esa tendencia que hay en la juventud de creer que en la época de Francisco Franco como dictador se vivía mejor que en la actualidad, tal y como mostró el CIS en su barómetro del mes de octubre.

El periodista preguntó a la actriz por esta idea que circula entre la juventud: "Hay un mantra ahora que dice que antes se vivía mejor y por eso hay quien defiende el franquismo". 

"Te dicen que durante el franquismo sus padres, con 25 o 30 años, ya pudieron comprarse una vivienda, ya pudieron tener unos hijos. Entonces se pone en valor el tema de que ahora todo eso es prácticamente imposible y se le da como valedor de ese bienestar al franquismo", remató Évole.

Herrera sentenció que "el valedor no era el franquismo" y afirmó que "no todo el mundo tenía acceso a una vivienda ni a comprar una vivienda". "Yo pienso que a lo largo del franquismo no se vivía mejor para nada y sobre todo no se vivía mejor porque era una dictadura, que arrastraba todo lo que arrastraba y que llegó hasta donde llegó. Entonces era imposible vivir mejor. Imposible", subrayó. 

Usar la ley para regular el mercado

Herrera también se posicionó en la necesidad de utilizar las leyes para regular el mercado y fomentar que todo el mundo tenga acceso a esa vivienda: "Si ahora no se tiene acceso a una vivienda es por las multinacionales o los fondos de inversión, que se hacen con edificios enteros y todas esas cosas". 

"Entonces algo pasa y es que las leyes no están bien puestas para que cualquier persona pueda venir aquí a invertir en un edificio y ponerlo al precio que quiera. Yo creo que falta que se hagan leyes para que todo el mundo tenga una vivienda o tenga acceso a una vivienda, aunque no necesariamente comprada", sentenció, contando que ella ha vivido "a renta durante muchísimos años y encantada de la vida". 

"No hace falta comprar y a lo mejor lo que hay que hacer son viviendas asequibles para que la gente las pueda alquilar y que tengan unos sueldos razonables para poder pagarlas", concluyó Herrera.

Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

