Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La respuesta de Santiago Segura cuando Alba Carrillo le pregunta si 'Torrente' es responsable de que aumente el machirulismo
Virales
Virales

La respuesta de Santiago Segura cuando Alba Carrillo le pregunta si 'Torrente' es responsable de que aumente el machirulismo

Ocurrió en el programa de TVE 'Zero Dramas'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Alba Carrillo pregunta a Santiago Segura en 'Zero Dramas'.
Alba Carrillo pregunta a Santiago Segura en 'Zero Dramas'.TVE

La 2 de TVE estrenó este domingo su nuevo programa, Zero Dramas, que conducen la popular actriz Loles León junto a la creadora de contenido e influencer Marina Rivers. Lo hizo con un programa especial sobre el feminismo para celebrar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. 

El programa empezó con una mesa de debate en la que, además de Rivers y León, también se encontraban la tertuliana de televisión y modelo Alba Carrillo, el actor Santiago Segura y la actriz Petra Martínez.

Durante el debate, León preguntó si "los machirulos son tan machos que necesitan someter a las mujeres". 

Segura dio su opinión y aseguró que "los machirulos quieren que la mujer siga por debajo del hombre, que es donde estaba antes y eso es un error". "Cuando iba al instituto y hablabas de feminismo nadie estaba en desacuerdo, decías que la mujer debe tener el mismo derecho que los hombres y era unánime la opinión de que claro", afirmó Segura. 

El actor, además, añadió que no sabe cómo se ha llegado al momento actual: "No sé en qué momento hemos involucionado, quizás ha sido por algunas políticas demasiado agresivas, pero es que ahora hay encuestas de chavales de 14 años que no se sienten identificados con eso del feminismo".

La pregunta de Alba Carillo

Tras esas palabras de Segura fue Alba Carrillo la que quiso preguntarle si su serie Torrente había ayudado a que se creara este retroceso en el movimiento feminista en la población. "¿Tú crees que has sido un poco responsable en esto, Santiago? Torrente es el ejemplo perfecto del machirulismo", le cuestionó la modelo.

El actor comentó que "Torrente es una crítica a eso" y lo justificó asegurando que "ya te digo que la gente a veces como es un poco corta pueden entender una crítica como una apología".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"También puede ser que el mismo machirulo se lo ponga", prosiguió Martinez, mientras que Carrillo confirmó que "están orgullosos". Rivers, por su parte, remató diciendo que "en las redes hay mucha misoginia" y que ella tiene muchos comentarios de este estilo por parte de gente a diario.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos