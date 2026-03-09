La respuesta de Santiago Segura cuando Alba Carrillo le pregunta si 'Torrente' es responsable de que aumente el machirulismo

La 2 de TVE estrenó este domingo su nuevo programa, Zero Dramas, que conducen la popular actriz Loles León junto a la creadora de contenido e influencer Marina Rivers. Lo hizo con un programa especial sobre el feminismo para celebrar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

El programa empezó con una mesa de debate en la que, además de Rivers y León, también se encontraban la tertuliana de televisión y modelo Alba Carrillo, el actor Santiago Segura y la actriz Petra Martínez.

Durante el debate, León preguntó si "los machirulos son tan machos que necesitan someter a las mujeres".

Segura dio su opinión y aseguró que "los machirulos quieren que la mujer siga por debajo del hombre, que es donde estaba antes y eso es un error". "Cuando iba al instituto y hablabas de feminismo nadie estaba en desacuerdo, decías que la mujer debe tener el mismo derecho que los hombres y era unánime la opinión de que claro", afirmó Segura.

El actor, además, añadió que no sabe cómo se ha llegado al momento actual: "No sé en qué momento hemos involucionado, quizás ha sido por algunas políticas demasiado agresivas, pero es que ahora hay encuestas de chavales de 14 años que no se sienten identificados con eso del feminismo".

La pregunta de Alba Carillo

Tras esas palabras de Segura fue Alba Carrillo la que quiso preguntarle si su serie Torrente había ayudado a que se creara este retroceso en el movimiento feminista en la población. "¿Tú crees que has sido un poco responsable en esto, Santiago? Torrente es el ejemplo perfecto del machirulismo", le cuestionó la modelo.

El actor comentó que "Torrente es una crítica a eso" y lo justificó asegurando que "ya te digo que la gente a veces como es un poco corta pueden entender una crítica como una apología".

"También puede ser que el mismo machirulo se lo ponga", prosiguió Martinez, mientras que Carrillo confirmó que "están orgullosos". Rivers, por su parte, remató diciendo que "en las redes hay mucha misoginia" y que ella tiene muchos comentarios de este estilo por parte de gente a diario.