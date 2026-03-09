Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El petróleo supera los 100 dólares por primera vez desde 2022 tras una semana de guerra entre EEUU e Irán
El petróleo supera los 100 dólares por primera vez desde 2022 tras una semana de guerra entre EEUU e Irán

El crudo se dispara por la tensión en el Estrecho de Ormuz, mientras Donald Trump resta importancia al impacto económico y lo califica como "un pequeño precio" por la seguridad.

Israel Molina Gómez
Una garrafa de petróleo vertiéndose sobre otro recipiente

El precio del petróleo se ha disparado en los mercados internacionales tras una semana de conflicto entre Estados Unidos e Irán. El barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), la referencia en Estados Unidos, superó este domingo los 100 dólares por primera vez desde 2022, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

Durante la jornada, los futuros del WTI llegaron a rozar los 110 dólares por barril, mientras que el Brent, el principal referente mundial del crudo, superó los 105 dólares. Los analistas atribuyen esta fuerte subida a la preocupación por la situación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

Por este estrecho marítimo, situado entre Irán y Omán, transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en todo el mundo. El temor a interrupciones en el suministro global ha elevado rápidamente la presión sobre los mercados energéticos.

Según un informe de la firma Trading Economics, los precios del Brent llegaron a aumentar hasta un 15 % tras conocerse que varios grandes productores de Oriente Medio recortaron su producción mientras el Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido al conflicto.

La reacción de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó poco después al repunte del petróleo con un mensaje publicado en su red social, Truth Social. El mandatario restó importancia al impacto económico inmediato y defendió que la subida del crudo es un coste asumible dentro del contexto del conflicto.

"Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!", escribió Trump.

Horas antes, en una entrevista con la cadena ABC News, el presidente estadounidense ya había minimizado el aumento del precio de la energía, calificándolo como "un pequeño fallo".

Impacto en la gasolina y en los mercados

La escalada del petróleo ya se está trasladando al precio de los combustibles. Desde el inicio de los combates hace una semana, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado un 16 %, lo que equivale a unos 47 centavos por galón. Actualmente, el precio medio del combustible en el país se sitúa en torno a los 3,45 dólares por galón.

La tensión geopolítica también ha impactado en los mercados financieros. Los futuros de Wall Street registraban este domingo caídas cercanas al 1,5 % en los principales índices bursátiles, entre ellos el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones.

Sin planes de atacar el sector energético iraní

En paralelo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró en declaraciones a CNN que Washington no tiene planes de atacar la industria petrolera ni la infraestructura energética de Irán.

Sus palabras marcan cierta distancia respecto a la estrategia adoptada por Israel, que en los últimos días ha llevado a cabo ataques contra depósitos de combustible dentro del territorio iraní.

Mientras tanto, los mercados energéticos siguen atentos a la evolución del conflicto. El cierre o bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz podría provocar nuevas subidas del petróleo y aumentar la presión sobre la economía global.

