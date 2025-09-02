"Llegué moribundo, tieso de hambre...": el comentario de un cliente sobre un restaurante da para novela 

La opinión que un cliente ha dejado sobre el Bar restaurante Tirana Café, en la localidad valenciana de Alboraya, es una auténtica maravilla que parece prácticamente el inicio de una novela o de una serie de Netflix.

"Llegué moribundo, tieso de hambre después de una maravillosa sesión de spa en el hotel de al lado", empieza describiendo el usuario, que destaca que, pese a que el local estaba lleno, le ofrecieron "una de las mejores pizzas" que ha comido en su vida.

"Una velocidad escandalosa para hacer esa pizza, un auténtico rayo, ni los mecánicos del mismísimo Nano tardan menos en cambiar una rueda que este cocinero en hacerme la pizza. Una barbaridad. Repetiré sin duda la próxima vez que vuelva", agrega.

Aunque esta vez la reseña destaca por lo positivo que dice del negocio, no siempre es así, ni mucho menos. Son numerosas las ocasiones en las que los hosteleros tienen que responder con todo el ingenio o contundencia que son capaces a opiniones demoledoras.

Por ejemplo, un restaurante de Palermo Hollywood, un barrio de Buenos Aires, tuvo que responder hace unos días a una reseña negativa que le dejaron por darle de comer gratuitamente a una persona sin hogar.

Ese cliente se quejaba de que el vecino sin hogar "usa el baño del lugar y además pide lo que quiere y se lo dan obviamente sin pagar y diseminando gérmenes por todo el local": "Una lástima porque el lugar es hermoso".

El propietario tardó muy poco en detectar la crítica y respondió de manera inmediata, defendiendo su decisión a capa y espada, arrasando en números en TikTok.

"Hola Álex, el linyera -como se le dice a una persona sin hogar en Argentina- se llama Marcos y es vecino desde hace mucho, incluso antes de que nosotros llegáramos al barrio", respondió el propietario del local.

"Hace un tiempo se quedó en situación de calle y hoy vive frente al restaurante, qué injusto sería no darle una mano y más aún con días tan fríos, ¿no? Pero entendemos que tus preocupaciones sea el nivel de sal en la comida, así que nosotros seguiremos preocupados por recibir a todos y tú por la sal en tu comida", remató.