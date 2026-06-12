Lo que dice Carlos Vives sobre si España debe pedir perdón a América va a generar muchas reacciones

El cantante colombiano Carlos Vives ha dado su visión sobre si España debe pedir perdón a América por la "conquista", de la que tanto se ha hablado y que ha dado pie a numerosos debates en redes sociales y medios de comunicación.

Fue preguntado en el pódcast Agua Hispana por las declaraciones del artista Arcángel en un concierto en Madrid tiempo atrás. Concretamente, el artista estadounidense con origen dominicano defendió que España no debía pedir perdón.

"Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer... Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta? ¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?... Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie", exclamó.

Las críticas rodearon a Arcángel y tuvo que pedir perdón en redes sociales: ""Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de lo que somos hoy, pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender los dos casos: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas".

Carlos Vives, tajante sobre si España debe pedir perdón

Carlos Vives ha seguido el mismo camino y defiende que España no debe pedirle perdón a América, siendo tajante, como siempre, con su opinión. Para quienes dicen que "España era lo peor hace 200 y pico de años y que hoy estamos llenos de problemas", se hace una pregunta: "¿La culpa es de España?".

"No, no, la culpa es de nuestras repúblicas, desde nuestro primer a nuestro último presidente no han cumplido. ¿Cómo vamos a pedirle perdón, a decirle al rey que pida perdón? ¿De qué? ¿De nuestra lengua? ¿De mi apellido voy a pedir perdón?", ha defendido.

"No, no, no, yo voy a pedir perdón como república que no nos hemos podido reconocer todos", ha rematado Vives en el citado pódcast.